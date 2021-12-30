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快訊／寶齡富錦總經理涉哄抬乾洗手價格　檢調搜索約談6人

我們想讓你知道…調查局北部機動工作站今發動第3波搜索，兵分2路搜索及約談陳瑞遜、業者林世榮2人到案，依違背職務受賄重罪偵辦，晚間陸續移送台北地檢署複訊。

▲▼寶齡富錦 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲上市生技公司寶齡富錦（股票代號1760），江姓總經理涉嫌在疫情期間哄抬酒精性乾洗手價格。（圖／翻攝自寶齡富錦生技官網）

記者黃宥寧／台北報導

衛福部於去年3月18日將酒精、乾洗手等物品列為防疫物資，但股票上市公司寶齡富錦江姓總經理涉嫌哄抬自家產品「克菌寧酒精性乾洗手75%」價格，對於新舊客戶，銷售出的價格差到1倍以上，藉此牟利。對此，士林地檢署黃睦涵檢察官指揮調查局，發動搜索，兵分2路搜索預計約談6人，全案朝違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》偵辦。

檢調初步清查，寶齡富錦生技公司，涉嫌在衛生福利部於去年3月18日，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第12條規定，公告一般醫用口罩、外科手術口罩及N95口罩為防疫物資，同年3月18日增加酒精、領有藥品許可證的乾洗手、額溫槍等物品，但江姓總經理竟在公告後，利用客戶（醫院、診所等）急需產品，藉機哄抬價格，甚至對新舊客戶竟提供不同價格銷售，最高差到一倍以上。

▼寶齡富錦遭檢調搜索，30日也緊急發布重大訊息 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼寶齡富錦 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者實際瀏覽寶齡富錦生技公司官網，網站上每一項產品價格均未明顯標出。據悉購買酒精乾洗手客戶為醫院、藥局、診所等，並沒有提供零售。

政府為了因應疫情，也在去年針對防疫用酒精原料調降關稅稅率，稅率由法定20％降為10％，至今已降稅1年半，但寶齡富錦卻在成本原物料無調漲下，仍哄抬商品價格，檢調認為，江姓總經理等人涉犯《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第12條第1項哄抬中央衛生主管機關公告防疫物資價格罪嫌，預計搜桃園工廠、南港公司，帶回江姓總經理、生產線主管等共6人，將逐一查明釐清不法所得。

寶齡富錦生技股份有限公司（股代號1760）官網標榜：成立於1976年，40餘年來一步一腳印深耕於製藥、新藥研發，以藥品研發為基礎，運用這股創新研發能量與製藥的精神，拓展至醫美領域致力「抗衰老市場」。四大核心事業群：疾病治療、疾病預防、疾病診斷、推遲老化，以維護生命尊嚴與生活品質為目標，實現盡情享受生命美好、人人活120的願景。

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