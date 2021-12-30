顏寬恒嗆林靜儀：代表的不過就是一個數字　敢對抗黨嗎？

▲顏寬恒參加政見辯論會。（圖／翻攝自YouTube／台中市選舉委員會）



記者黃巈禾／台北報導

台中市第2選區立委補選將於明年1月9日投票，政見辯論會30日晚間登場。國民黨候選人顏寬恒批評民進黨候選人林靜儀，「林靜儀當選立法委員，代表的不過就是一個數字」。

顏寬恒表示，「這幾年，你過得好嗎？」政府不斷問人民這個問題，他也想問「這幾年，我們過得好嗎？」曾經，人民選的是一個進步的希望，如今，相信多數鄉親朋友仍對未來感到茫然，現在所謂的改變成真了嗎？還是跟鄉親想要的還有很長的距離？

顏寬恒指出，這些年，我們被政府欺負，大家忘記了嗎？口罩之亂大排長龍買口罩、打不到疫苗造成疫苗之亂、3+11會議紀錄至今還是謎，沒人知道為何台灣的疫情會瞬間大爆發，848寶貴的條人命，沉冤待雪、110年的513及517全台大跳電、中部地區長達兩個月的限水之苦、強行通過萊豬進口、台鐵太魯閣、普悠瑪頻頻發生事故造成死傷、社會治安問題層出不窮、勞動基準法修惡、一例一休、邦交國5年斷交8國、農田水利會強行收歸國有、總統專機超買香菸、慶富艦弊案等，林林種種還很多，說是罄竹難書也不為過。

顏寬恒提到，沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰，這是我們的家，不是傘兵練習場，要選舉就空降來、選完舉就走，這一個多月來，總統、行政院長、各部會首長，大隊人馬、長長車龍到了海線屯區，帶來人潮與絡繹不絕的遊覽車和滿滿的便當，但激情過後，除了在台上羅織的空頭支票、抹黑謾罵以外，其餘的什麼也沒留下。

顏寬恒批評，今日台灣民主的危機，憑總統的一句話，強行將總預算2兆多人民辛苦的納稅錢以及《地制法》直接逕付二讀，剝奪立法委員執行民意代表的權利，只為了總統的一句話，「假設林靜儀當選立法委員，那代表的不過就是一個數字，在立法院執行蔡總統意志的一個投票機器，難道妳還會追隨民意，和妳的黨做對抗嗎？」

顏寬恒指出，林靜儀在昨天喜孜孜和《地制法》直接逕付二讀的始作俑者、民進黨團總召柯建銘站在一起，請問當你面對黨意與民意衝突時，會不會勇敢說不、會不會勇敢抵抗，還是靜默無聲，眼睜睜背離台中第二選區近40萬名鄉親民意，只為了蔡總統一人的意志？

顏寬恒提到，這段時間，面臨全面啟動的國家機器用不對等的方式介入中二選區立委補選，從媒體、網路、檢調赤裸裸介入，甚至連無辜的長輩都不肯放過，這些他都可以承受，但無限上綱，進而侮辱、傷害、恫嚇海線鄉親，寬恒無法忍耐。

顏寬恒還說，作為候選人，竟然嘲笑在地人「都是檳榔嘴令人崩潰」，將鄉親形容被炒米粉收買的愚民，把所有鄉親緊密的情感說成派系利益，「我想告訴所有的鄉親朋友，寬恒始終在這裡，因為這裡是我的故鄉，我的家，我會一直在這裡，因為寬恒為鄉親服務的心，從來不會改變，我們希望這一場選舉，到最後選出來的是一位真正在地、服務在地、瞭解在地，而能夠讓所有鄉親認同的一位候選人。」