「林靜儀抹黑BNT是中國代工」　鄭照新：醫者黑心

▲國民黨公布「林靜儀大崩壞」影片。（圖／民進黨直播）

記者徐政璿／台北報導

台中市第二選區立委補選將在明年1月9日舉行，國民黨今（29日）公布「林靜儀大崩壞」影片，細數民進黨候選人林靜儀過往爭議言行。國民黨痛批，林靜儀並非民進黨所包裝的溫柔堅定，而是「為了黨意而堅定」、「剝削、背叛醫護非常堅定」。

國民黨文傳會副主委鄭照新則批評林靜儀「說謊護航高端」。他表示，林曾在媒體投稿上海復星「復必泰」爭議一次說清楚，公然抹黑BNT疫苗是中國代工丶沒有藥證，卻被疫情中心打臉。大家說「醫者仁心」，林靜儀展現的卻是「醫者黑心」，能期待她為中二選區的選民說話嗎？

鄭照新更列舉林靜儀脫序行為「百百款」（台語），如曾被爆拿當選證書討350萬元，她擔任社褔衛環委員會召委時，掛名研究計劃有給職顧問，甚至附上立委當選證書向衛福部申請350萬元補助，涉嫌違反利益迴避原則。

國民黨文傳會副主委黃子哲以「堅定的不開會，溫柔的領通告費」，來嘲諷林靜儀的競選口號。他說，林擔任衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）委員時，出席率極低，幾乎不開會，請假去上節目；根據VICP會議紀錄顯示，2020年林靜儀7場出席2場，出席率為28%、2021年9場出席1場，出席率是11%。24名VICP委員中，林出席最低。

黃子哲指出，VICP任務是幫忙接踵疫苗的受害者爭取權益時進行審核認定，但林靜儀如果連疫苗受害者都不照顧、重視，現在要參選立委，會照顧中二選區的民眾嗎？合理推論，未來如果到立法院會繼續請假上節目，變成政論天后。

國民黨文傳會副主委林家興則表示，林靜儀擔任民進黨不分區立委時，許多勞團上街抗議，但民進黨仍執意推動一例一休修法，有報導指稱，主導整個修法的關鍵，就是身為衛環委員會召委的林靜儀。當時醫勞盟的臉書文也指「醫勞盟沒變，是林靜儀醫師和民進黨變了！」

林家興批評，林靜儀當上立委後沒有為醫護人員發聲，反而成為勞權的劊子手，面對打進辦公室的抗議電話沒有人接，林靜儀竟然回「助理去大便」，曾身為醫生卻在有了「權力」魔戒之後，不再傾聽醫護的聲音、不接受外界的批評，這就是溫柔的堅定？難道是堅定的背叛醫護嗎？「請林靜儀不要再拿醫師專業來包裝、招搖撞騙了」。