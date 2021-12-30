喝過癮再騎回家！拒測又不繳18萬罰單　鄰居急喊：你家被查封了

▲陳姓男子喝酒上路並拒絕酒測遭裁罰18萬罰鍰。（圖／記者黃宥寧翻攝）

北市7年級陳姓男子，白天在工地上班喝酒，下班後竟騎乘機車返家，途中遭警方攔查，因心虛拒絕酒測，因此遭裁處新台幣18萬元罰鍰。由於他遲遲未繳納，移送到士林分署強制執行，但經執行人員屢次通知，他仍悶不吭聲不作為。直到29日執行署前往他內湖住家張貼封條，他才在今天趕赴士林分署一次繳清。

法務部行政執行署士林分署指出，陳姓義務人在2019年12月在工地喝了10多瓶啤酒，下班竟騎乘機車想返家，行經大同區民權大橋時遭大同分局交通分隊警員攔查，他自己覺得滿身酒味而拒絕酒測，當場遭警員開單舉發，被裁處18萬罰鍰，並吊銷駕駛執照，同時應參加道路交通安全講習。

陳男經士林分署定期通知繳納，仍遲遲未繳納。經查，發現他除了有位在內湖區1/4持分的房產外，沒有任何財產可供執行，士林分署為兼顧他的居住權，在11月間先行囑託地政機關就他名下不動產辦理查封登記，29日下午分署派員前往查封。

▼陳男房子遭查封，火速拿18萬前往士林分署繳清。（圖／記者黃宥寧翻攝）

陳男的熱心鄰居見到他房子遭查封，立刻聯繫他，他也在今早（30日）火速拿了18萬到士林分署繳清，士林分署也即刻函請地政機關塗銷查封登記，將房子還他，同時也再次提醒陳姓男子遵守交通法規，切勿酒後駕車。