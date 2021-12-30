胡錫進點名林志玲、吳宗憲　指曾與林瑞陽、張庭公司合作

▲胡錫進在網路節目上評論林瑞陽、張庭案件。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

林瑞陽、張庭夫妻設立的公司遭到大陸市場監管部門調查，疑涉違法傳銷，且金額巨大。大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進29日指出，根據林瑞陽、張庭兩人公司的宣傳資料，連吳宗憲、林志玲、曹格等人都與他們有合作。

胡錫進在自己的網路節目「胡侃」上提到，石家莊裕華區的市場管理局已經證實，今年6月就對上海達爾威涉嫌傳銷展開調查，也就是林瑞陽、張庭的公司「TST庭秘密」的營運主體。

胡錫進表示，根據「企查查」顯示，徐崢的妻子陶虹擁有達爾威公司1.93%的股權；TST的宣傳資料也宣稱，徐崢、吳宗憲、林志玲、曹格等人都與他們有合作。

胡錫進指出，演藝明星經商是世界性現象，因為明星能夠吸引注意力，聚攏人氣，這有可能就是錢，但一個人辦幾十家公司，這中間在搗騰什麼，是直得打問號的，「通常來說，搞出一堆公司，有利於做空利潤與避稅，還可以把與合作夥伴共同開展的業務轉移到其他公司裡。」

▼胡錫進點名林志玲、吳宗憲。（圖／翻攝微博）



胡錫進提到，「企查查」還顯示，張庭共關聯90家公司，且是77家公司的法定代表人，但其中多家2021年才成立的公司已經註銷，張庭曾一天曾註銷9家公司；林瑞陽則關聯53家公司，陶虹則於11月退出另一家與林、張夫婦的合夥公司。

胡錫進認為，即使林瑞陽、張庭沒有惡意，但他們能否管理好這麼多公司，讓自己利益最大化的操作，不碰到法律紅線，也是挺玄的一件事。

胡錫進強調，「一個人有名，就會有很多人找上門來拉你入伙合作，你出個名，就能得到股份，我相信很多明星都碰過這樣的好事，但天下沒有免費的午餐，名望轉化成有效的利潤，也是要靠努力和付出的，各國的明星都有很多，但真正成為成功商人的，都是鳳毛麟角。」

胡錫進說，「掛個名就能有公司的股份，但那種股份通常是空的，有麻煩時找上你，但要利潤落到你頭上，你就等到猴年馬月吧！因為給你股份的公司，有可能永遠都沒有利潤，有點利潤也被轉到其他公司名下了。」

最後，胡錫進還說，「經商不只要懂市場，還要了解法律，最後是艱苦的付出，和對市場風險的承擔，舒舒服服就能把名氣轉化成上市公司一般的高價股權，那對大多數人來說都是做夢。」