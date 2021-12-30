被遺忘的角落…苗栗翁獨居墓園旁廢棄豬舍　生活僅靠雨水度日

▲通霄鎮1名駱姓男子，獨居墓園旁的廢棄豬舍內，不僅三餐不繼，生活起居全靠接雨水度日。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮1名駱姓男子，平日獨居白沙屯附近墓地旁的廢棄豬舍內；義工組織白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬日前接獲通報後，擔心連日受冷氣團影響，立即伸出援手贈送物資，讓平日只有靠接雨水過三餐的駱男，稍稍紓解困境，當地民意代表得知消息後，也著手替駱男改善環境。

實際走訪後發現，映入眼簾的是雜草叢生的小路，接著見到1間沒有門的廢棄豬舍；藤蔓、樹枝爬滿房屋外牆，屋內也是推滿雜物；門前擺滿了接雨水用的大桶子，所有生活起居需要用的水，都是從這裡取得；駱男說「山上已經沒有井水，只能接雨水當作水源」。

▲要到駱男的住處，先要徒步穿越雜草叢生的小路。（圖／記者黃孟珍翻攝）

駱男表示，原本居住在豬舍上方的三合院，因多人持分這間祖產，導致無法申請政府的補助；又因房屋年久失修，屋頂損壞嚴重，逢下雨必漏水，才會搬到下方得廢棄豬舍住。原本還能用雨水種植一些蔬菜來賣，但雨量不穩定，能儲存多少水源就盡量省著用。

▲▼藤蔓、枯枝爬滿了房屋外牆，門前也放置許多回收桶來收集雨水度日；屋內更是堆滿雜物無法行走。（圖／記者黃孟珍翻攝）

當地里長及民意代表了解後，表示會優先幫忙駱男修繕房屋，至少先能安然度過寒冬；也有不少團體詢問捐贈物資的情況；不過，鎮民代表黃啟森也強調，目前還是以改善環境為主，先有空出來的地方才能放置外界捐贈的物資，不然遭到風吹雨淋的，也就枉費大家的愛心了。

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