鬼滅之刃快閃咖啡台北松菸開幕！5大打卡點、人氣角色美食一次看

▲「鬼滅之刃外帶café快閃店」台北站松菸登場。（圖／主辦提供）

記者林育綾／綜合報導

「鬼滅之刃外帶café快閃店」先前在高雄開設引發話題，今（30）日起至明年2/28也在台北松山文創園區5號倉庫開幕！全店分為餐飲區、周邊商品販售區，除了延續高雄場7大特色美食外，台北場也首度亮相5大主題美食；另有角色隧道、日式屋台櫃檯、3米高大型氣偶、九柱拍照牆⋯等5大打卡點粉絲必拍。

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▲▼「鬼滅之刃外帶café快閃店」台北場也將首次亮相5大全新主題美食。（圖／主辦提供）

「鬼滅之刃外帶café快閃店」台北場除了持續販售高雄場的7大特色美食外，台北場也將首次亮相5大全新主題美食，包括：「鬼殺隊特製飯糰定食」、「禰豆子木箱蛋糕」、「兄妹點心盒」、「角色氣泡飲」及「鬼滅之刃果汁系列」等。另外「鬼滅之刃全集中路跑」第二彈也將於2022年3月再次回歸，快閃店也可直接報名。

▲「鬼滅之刃外帶café快閃店」台北站入口處有巨型扭蛋機。（圖／主辦提供）



台北快閃店5大拍照打卡亮點，包括入口處「巨型扭蛋機」，還有四大主角及九柱的帥氣「角色隧道」，讓鐵粉們找到最愛的角色拍照！而穿過隧道就能看見「日式屋台造型櫃檯」四周環繞掛著經典場景畫作的和式拉門牆，免搭機就能享受濃濃日式風情；往商售區前進，沿路能看見超萌的「Ｑ版禰豆子及炭治郎3米高氣偶」、「九柱拍照牆」。

▲▼四大主角及九柱的帥氣「角色隧道」。（圖／主辦提供）

而快閃店也首次推出《鬼滅之刃：遊郭篇》重要角色音柱-宇髓天元、水柱-冨岡義勇、蟲柱-胡蝶忍共3位角色超值福袋，而喜歡四大主角及大哥也不用擔心，此次通通都有，總共8大角色福袋一次推出，每份899元起就可帶走最高市價$2,659的周邊，數量有限，售完為止。

▲▼Ｑ版禰豆子及炭治郎3米高氣偶。（圖／主辦提供）

「鬼滅之刃外帶café快閃店」台北站即日起至明年2月28日在台北松山文創園區5號倉庫進行；而台中站將於明年1月15日起在Park2 草悟廣場開幕；高雄場在統一時代百貨1樓則到明年1月10日止。

鬼滅之刃外帶café快閃店-台北場

地點：松山文創園區 5號倉庫

地址：台北市信義區光復南路133號

日期：2021年12月30日-2022年2月28日

營業時間：11:00-19:00

▲擁有最廣大年齡層粉絲！經典卡通雙人組「湯姆貓與傑利鼠」12/30在台舉行特展。（圖／主辦提供）

另外擁有最廣大粉絲群、經典卡通雙人組「湯姆貓與傑利鼠」特展，同步在12/30至明年2/28於松山文創園區5號倉庫展出，展覽規劃5大展區，包括多個立體裝置、趣味互動設施、遊戲和藝術場景，更匯集了橫跨80多年的湯姆貓與傑利鼠不同時期的影像作品，好拍又有深度內容，在展前已吸引大批粉絲期待。

湯姆貓與傑利鼠：來玩吧!! 特展

展覽地點：松山文創園區 5號倉庫

地址：台北市信義區光復南路133號

展覽日期：2021.12.30 – 2022.02.28

開放時間：週一至週日 10:00-18:00(最後進場時間17:30)