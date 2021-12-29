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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

謝演應／【獄警與過勞（下）】高壓、高工時卻低薪的勞動困境

▲▼監獄，鐵籠，出獄，受刑人，法律，更生人。（圖／視覺中國）

▲獄政人員的備勤待命明明限制了⾃由，卻不被計入基本工時，忽略了他們的勞動人權。（圖／視覺中國）

根據台灣獄政工會「獄政輪班制人員／全年工時試算」顯⽰，獄政人員每月平均基本需要執勤11趟，每輪25⼩時，每年在戒護區時數就已⾼達3,300⼩時，平日退班休息時數剩下不到860⼩時，如同過去警消⼈員例⾏性每月加班待命100⼩時的辛勞程度。

過去在扭曲的制度下，輪班制戒護管理員、主任管理員、科員等，每趟執勤中僅有16⼩時被計入工時，其餘9⼩時算入備勤補償費，不計入基本工時。全年僅被核算2,112⼩時工時，剩餘1,188⼩時的備勤時數，則以每⼩時63～70元折算備勤補償費，遠低於民間日夜間待命—基本工資／240⼩時（96.25元）的合理補償。更遑論20：00～24：00小夜時段，合理應以1.33倍加成計算（128元）；24：00～08：00大夜時段，合理應以1.66倍加成計算（160元）的深夜補償。

更大的問題在於，早年監察院審計部對於此套計算⽅式的定義上過於嚴苛，在機關備勤待命期間已經形同放棄個人時間，實質上並無法享有完整的個人自由；因為需要待在戒護區或其他特定場域，限制個人通訊設備使用，隨時要注意「緊急集合鈴」響起，必須第⼀時間馬上著裝支援。呼籲審計部應協助說明並改善，為何備勤明明限制了⾃由，卻不被計入基本工時？整年待在戒護區超過三千小時，基本辦公時數卻不足，還被要求拿個人特休假、補休假等天數來折抵定義，荒謬至極。

過去公務體系內缺乏與社會倡議溝通管道，導致問題長久被遮掩，社會上根本不知道問題發⽣的嚴重性。2020年新設⽴的國家⼈權委員會，由監察院陳菊院長兼任主任委員，在2021年5月召開與社會團體對話座談會，正式邀請獄⼯代表出席，對此問題表達關注。會中例如王幼玲委員、田秋堇委員、高涌誠委員、紀惠容委員等國家⼈權委員們，長期⽀持「獄政⼈員值得被善待」的理念，期盼共同讓獄政人員人力不足與預算不足的困境做出改變。

終結補班謬誤，提出修法對案

依釋字785號意旨—「輪班制⼈員超勤⼯時上限及合理補償措施， 得與基本⼯時與酬勞待遇分別計算，以訂定符合健康保障的框架性補償措施」，建議⾏政院⼈事⾏政總處參考採⽤以下⽅案：可先提請將《公務員服務法》草案第11條，「公務員辦公時數每週40⼩時」，加入但書「輪班制⼈員併計備勤與待命及值宿時數達前段時數者，得視同辦公時數，不在此限」。唯有明確入法，才得以解決休假時數受剝奪的困境，改善輪班制人員的社會⼼理健康。

此外，應明定延長工時「每三個月不得超過135小時」，避免長期累積過勞風險。最重要的是，每月延長工時中，第46⼩時至第53⼩時—前八小時，應比照例假日延長辦公時間補償的原理—以「2.33倍數計算」，第54⼩時至上限第60⼩時—以 「2.66倍數計算」，作為個⼈家庭照顧、⾃我照顧時間等⽅⾯，社會心理健康損失的合理補償措施。

緩解超收現象，監獄僅能收容四萬⼈

建議法務部矯正署應持續朝精簡「非核⼼事務」⽅向上規劃。每月輪班從11趟降為9趟，每趟24⼩時，換算全年個⼈在戒護區時數減至2,700⼩時，提升退班休息時數維持達1,460⼩時。此相當於每月加班60小時的⾟勞程度，且長期累積仍具備過勞風險。2021年5、6月期間，因為疫情停⽌法院開庭，全國收容人數⾃六萬人降至五萬人，看似已緩解超收現象。

但依據合理的戒護⼈⼒比，應⾃1：10提升至1：5，以及符合曼德拉規則第13條及紅⼗字國際委員會（ICRC）的⼈均樓地板⾯積—應⾃2.3平⽅公尺（0.7坪）提升至3.4平方公尺（1坪）。台灣符合⼈權價值合理的「法定容額」，應維持在二萬五千人至四萬人之間。也就是說，目前其實遠遠超收⼀萬人。也難怪，戒護人⼒與經費永遠難以增補到位。

降低法定容額及持續增補核⼼人力後，才有空間依照⼀般性工時制度標準，將輪班制獄政人員每月執勤最終「降為7輪」，每趟24⼩時，全年個人在戒護區時數將正常回歸為2,100⼩時，全年個人退班休息時數則可恢復為2,060⼩時，這才算是正常合理的健康工時制度。若無法達成，將可預⾒未來五年後的統計資料上，戒護⼈員的隱形⼯殤問題，在職亡故⼈數依舊會持續攀升。

調高備勤費，謹慎使用獄政設施

⼤夜間⽣理補償措施包含「⼤夜間津貼」及「夜間補休」，也就是應合理調整「值宿備勤費」⾃70元提⾼至「基本⼯資除以240⼩時」之96.25元，可適⽤於⽇間備勤；並考量深夜應加成計算，即為⼩夜間備勤1.33倍—128元，以及⼤夜間備勤1.66倍—160元。

綜合上述，每趟計算起來，「值宿備勤費」⽩天2⼩時、⼩夜3⼩時、⼤夜3⼩時， ⼀趟⼤約是⽩天193元、⼩夜384元、⼤夜480元，⼀共1,057元，比⽬前以70元乘以9小時的630元，需多出近七成才算合理。

每月11趟試算，新制備勤費是11,627元。9趟計算為9,513元；7趟計算則是7,399元，皆較現⾏每月11趟班6,930元，增加469元至4,697元不等。以全國六千位夜勤⼈員計算，粗估矯正署每年⼈事費編列需增加逾2千8百萬元，占矯正署常年獄政⼈事預算規模約70億元之0.4％。

獄政機關巧婦難為無⽶之炊，期盼行政院的強化社會安全網第二期計畫（政府投資的407億元），能在五年內順利布建完成，並配合司法院國民法官新制上路，以及司改2.0「刑事案件量刑委員會」的設⽴，使社會大眾及各級法院更嚴格謹慎地使用獄政設施，不要隨隨便便把人關進來，這才符合刑罰謙抑的思想，善用資源，創造有希望的人⽣。

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▲▼謝小健●謝演應（攝影／FangSheng Chou），現任社團法⼈台灣獄政⼯作權益促進會會員，過去曾任職法務部矯正署基隆監獄約僱戒護管理員、桃園監獄專案約僱戒護管理員、台灣獄政⼯會秘書長。善⽤⾏動找尋⽣活靈感，不求得勝，但求忠於初衷，減去⼀切不必要的恐懼。以上言論不代表本報立場。

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