只有「台北人」開車會禮讓行人？　網友直接開戰：真的有差！

▲有網友表示，為什麼只有台北人開車會禮讓行人，引發討論。（示意圖／達志影像）



記者林彥臣／綜合報導

隨著台灣人出國經驗的增加，許多人都有感國外開車禮讓行人的風氣，普遍優於台灣，唯獨大台北地區禮讓的習慣比較明顯。就有網友在PTT車板（car）發文表示，「開車禮讓行人為什麼只有台北市推的起來？」引發許多討論。

原PO發文表示，開車禮讓行人為什麼只有台北市推的起來？台中市呢？高雄市呢？六都七都呢？減少馬路上的暴厲之氣，有人可以說說看為什麼推不起來嗎？

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不少網友不客氣的開戰大台北以外的城市，「就有讀書跟沒讀書的差別啊」、「教育跟水準還是有差」、「真的只有台北在讓，載朋友還被問說你都會讓喔？」、「台中好像有在禮讓了，但還是輸台北」、「有念書的多數都會想往台北市擠，其他的你覺得呢」、「我在台中禮讓行人，行人會嚇到」、「縣市水準有差是事實啊，高屏的低端人口比例高，交通差根本不意外。」

▲有網友認為，所謂台北人的水準到南部就原形畢露。（圖／記者姜國輝攝）



但是也有人反嗆台北禮讓也沒那麼理想，「台北有嗎？還不是一堆垃圾駕駛」、「台北也沒什麼在讓啦，我住民生社區」、「什麼天龍人水準較高，去南部鄉下就現出原型了」、「台北是讓的機率比較高而已」、「台北哪裡會讓，上禮拜去車子比其他縣市兇。」

▲有人認為，台北比較會禮讓行人的原因，跟見警率高有關。（圖／資料照片）



也有人認為並不是居民水準的問題，還是跟執法效率有關，「新北市某些地區還行啦 水準都是靠執法罰出來的」、「見警率高，台灣人就是需要嚴管」、「別的縣市預算可以擁有跟台北一樣警力，大家都可以」、「警察會罰阿 台中這邊連違停都不抓了 你覺得這種動態的警察會管？」、「中南部警察能見度不高，紅綠燈不是參考用的嗎」。

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