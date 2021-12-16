窄裙妹捷運上遭「看書哥」1秒偷拍大腿…苦問怎反制？底下留言戰翻

▲當下獨自一人不敢處理，事後很難究責。（圖／翻攝自Dcard）



記者黃可昀／綜合報導

穿窄裙搭捷運竟然被偷拍！一名女子昨天晚上搭乘北捷返家，由於穿裙子不方便坐所以站著，結果竟然被色狼盯上，對方坐在座位上，突然掏出手機鏡頭對準她，接著又迅速放下，「我看到他的手機畫面停在相簿，畫面就是我的大腿！！！」事件曝光引起網友兩派熱議。

原PO在Dcard還原當時狀況，她站立在捷運車廂中滑手機，前方一名男子坐著正在看書，結果幾分鐘後男子突然拿出iPhone，「手機仰著朝向我，又放了下來」，她當下就警覺到自己被偷拍，於是盯著對方看了幾秒，「也許是心虛吧，他也看了我一下，我看到他的手機畫面停在相簿，畫面就是我的大腿！！！」男子接著若無其事地收起手機繼續看書。

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原PO表示，由於當時她只有一個人，加上只看到男子手機螢幕1秒，「沒有十足把握，也不敢在大庭廣眾下叫他把手機相簿打開給我刪掉，畢竟如果不是拍攝裙底或私密部位，似乎也不能拿他怎樣？」於是也拿出手機反拍蒐證，PO到網路提醒其他網友注意，也想知道其他人如果獨自遇到這狀況該如何處理？

▲被偷拍的人也會擔心自己被反咬。（圖／翻攝自Dcard）



底下留言提到，遇到這種狀況第一時間就要反應，請對方拿出手機檢查，否則事後追究都很難釐清真相，不過以前也曾發生過誤會，有網友擔心，「如果當下大喊並請他出示手機照片檢查，結果沒有拍照，你會不會反被他告亂說話啊？」其他人認為，「我覺得調閱監視器畫面，有證據對妳來說會比較有保障」、「你無法無故檢查他人手機，這屬妨害祕密，如果他今天願意配合，但是是無辜的話，事後有可能還會告你脅迫、誹謗、侵犯肖像權。」

還有網友無奈地說，「留言看下來，女生真的很難保護自己，被偷拍沒有實質證據又不能對那個人怎樣，難道都只能摸摸鼻子被拍嗎？」一名法律系的同學回應，遇到疑似偷拍應該先請對方把照片刪掉，「請記得再氣憤再噁心都不要主動搶他手機」，對方拒絕的話，可以報警或請站務人員，這期間盡量確保對方沒有偷刪照片，「他拍照的自由並不能凌駕在你的人格權上，換個說法就是，他若要拍你需要經過你的同意或授權，請理直氣壯的要他刪掉。」