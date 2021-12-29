外媒指「共諜滲透台軍方」　陸官方：民進黨外宣轉內宣套路無新意

▲大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

《路透社》報導稱有大陸間諜滲透台軍方，對此，大陸國台辦發言人馬曉光今（29日）批評，民進黨當局通過這種外宣轉內宣的套路，渲染所謂「大陸威脅」，企圖誤導島內民眾，為煽動「反中仇中」的政治目的服務，撈取私利。這套伎倆和把戲了無新意，台灣民眾早就看夠了。

從共諜案延伸近年兩岸交流局勢，有台媒提問，「台北市長柯文哲也表示，和所有人都能合作，如果立場被打成是『中共同路人』。」近年交流都怕被貼上紅色標籤，「逢中必反」已成為蔡政府主旋律。馬曉光則指出，民進黨當局在兩岸之間的所作所為，已經由柯文哲先生過去所說的「築牆」變成肆意煽動的「對抗」。

馬曉光說，他們到處製造「反中仇中」、「逢中必反」的政治民粹，捏造各種假信息攻擊抹黑大陸，動輒給島內人士扣「紅帽子」，濫施「綠色恐怖」淫威，製造「順我者昌逆我者亡」的寒蟬效應，為其謀「獨」挑釁服務。他們自以為得計，但絕大多數台灣民眾不是「阿斗」，終有一天會在沈默中爆發。

▲ 今年海峽論壇舉行兩岸「塗鴉大賽」。（圖／記者任以芳攝）

談到2021年兩岸交流情況，馬曉光說，兩岸交流非常精彩，加上新媒體傳播效力，已經突破疫情限制。台灣各界和成千上萬從未來過大陸的台灣同胞特別是青少年學生，通過線上方式首次參與兩岸交流活動；海峽論壇也是各項活動參與情況也很踴躍。另外，在大陸工作、學習、生活的台灣民眾也為線下兩岸交流主體，青年日益成為兩岸融合發展的主力軍。

最後，馬曉光強調，新的一年，大陸會持續推動兩岸交流交往，深化兩岸融合發展。台灣方面禁止大陸居民赴台交流已近兩年，早已不合時宜，應當盡快取消。民進黨當局應當正視時代發展潮流和要交流、要合作、要發展的主流民意，停止干擾阻撓兩岸民間交流。