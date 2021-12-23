漢翔：國機國造勇鷹高教機　115年完成66架全數交機

軍聞社／記者卓以立臺中電

國機國造新進展，繼量產第一架新式高教機於11月29日成功飛交空軍臺東志航基地後，量產第二架高教機已在22日由漢翔公司董事長胡開宏親自率領飛交，依期程證明新式高教機性能優異、安全可靠。

為了親自向社會大眾證明新式高教機的安全可靠，胡開宏再度搭乘編號11001的新式高教機原型機，上午的飛交再次向社會大眾證明國機國造的成果，新式高教機性能優異，所有工作進度皆按計畫進行，未來將依時程生產66架高教機，預計於115年完成全數交機，向國人宣示保家衛國的決心。

編號11001的新式高教機原型機，以及編號1102的第二架量產機，於當日上午9點20分於臺中清泉崗基地起飛，飛越中央山脈後，在臺東外海會同已飛交的編號1101第一架量產機，以三機品字編隊，高度300呎，加速400海浬低空衝場，通過志航基地向空軍致意，繞行一圈後落地，正式交付空軍。

勇鷹高教機落地後，胡開宏在慰勉漢翔的維保團隊時表示，同乘勇鷹翱翔天際，跨越中央山脈，心裡有非常多的感觸，這一路走來的艱辛，在此刻感到非常激動。 胡開宏指出，今年兩架量產機的飛交任務順利完成，揭開了「龍城飛將，勇鷹守護」的國機國造歷史一頁，同時，漢翔公司也再創軍機國產與軍機維保一條龍作業的一個重要里程碑，過程中感謝空軍、中科院、相關單位及臺東地方鄉親好朋友的支持與肯定，使高教機研製案順利推展，也謝謝漢翔全體同仁的努力，使得新式高教機的進度皆依專案時程進行。

胡開宏特別感謝志航基地內漢翔駐地的維保同仁，為了捍衛國家，不辭辛勞、盡心盡力地在台灣的另一頭堅守工作崗位。他提到，漢翔公司已經在志航基地成立專門的勇鷹高教機維保團隊，在空軍及中科院的協助下，進駐志航基地，使勇鷹繼續在空軍作業環境下，繼續發揮其設計性能與訓練的特性，建立勇鷹的空軍後勤運作能量，以為空軍提供完整且即時的維修保養服務。

最後，胡開宏不忘勉勵維保同仁，務必維持高妥善率與高良率，漢翔也藉由新式高教機研製案，培育出許多優秀的航空專業人才，帶動周邊產業的發展，奠定國機國造與維保作業的基石。

漢翔公司表示，漢翔已組織一群具有軍機維修背景的專業人員，經過一系列的專門訓練與工作指導，培育出優秀的維保團隊，設有聯合管制中心與飛修廠，聯合管制中心負責計畫管理及人員訓練等行政業務；飛修廠包含修護管理課、品質管理課、維修工場等維保相關工場，負責新式高教機、發動機、航電及燃油等系統的維修保養作業，在最短的時間內能提供最迅速的服務，以確保新式高教機性能正常運作及飛行作業按進度操作。

漢翔公司指出，今年11月12日也順利完成高教機首批種子教官第一階段的結訓作業，總計有空軍官校、第一聯隊、第三聯隊及第七聯隊等六位飛官，另有執行試飛測試驗證的航發中心兩位教官，這些教官皆具備操控高教機的資格與能力，由此可見，高教機一案，無論是飛機、飛行員或是其他相關後勤支援作業皆已備妥，待後續正式成軍、服役。

漢翔公司強調，新式高教機為漢翔公司依照中華民國空軍飛行員訓練需求，投入成熟的設計、製造與飛行測試能量，其研發宗旨為簡化空軍飛行員的訓練模式，將三階段三機種精進為三階段兩機種，扮演高級飛行訓練機種及部隊飛行訓練雙重角色，整體縮短訓練流程，減少換裝訓練時間，以利交付空軍培育飛行人員。