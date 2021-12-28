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馳援菲律賓風災　空軍C-130提供物資跨海送暖　

軍聞社／記者謝宏檜臺北27日電

菲律賓12月16日遭逢超級颱風雷伊（Rai）嚴重侵襲，由於災情持續擴大，外交部表示，基於「人飢己飢、人溺己溺」的精神，立即啟動「援助菲律賓雷伊風災」專案小組，由外交部與國防部通力合作，協調經濟部、農業委員會及僑務委員會等相關部會，動員超過百名工作人員，緊急籌措各項救災物資，並調派國軍C-130運輸機，分別在25、26日順利執行2架次人道救援任務。

外交部指出，據菲國政府最新統計資料，此次風災造成378人死亡、742人受傷、60人失蹤，受風災影響的居民多達395萬人，當地基礎建設與農業損失已超過4億美元，此次載運物資以口糧、餅乾、泡麵、瓶裝飲用水與罐頭為主，加上帳篷、攜帶式濾水器等，物資總重量將近10公噸，由空軍C-130運輸機自屏東基地啟運，直接飛往最鄰近災區的宿霧國際機場（Mactan-Cebu International Airport）。

外交部說明，駐菲律賓代表處徐佩勇大使，代表我國政府在現場將各項物資移交菲律賓國家災害風險降低暨管理委員會（NDRRMC），期盼在菲律賓最困難的時刻，提供我國政府與人民最及時的關懷。

外交部強調，我國與菲律賓地理相鄰，都經常遭受極端氣候及天災侵襲，對於菲律賓現在遭受的苦難特別感同身受。外交部及駐菲律賓代表處將持續密切關注菲國災情發展，與有關部門保持聯繫，並隨時評估持續提供各項援助的必要性，並祝願菲國風災逝者安息、傷者早日康復，也期盼菲律賓政府與人民儘速重建家園，恢復正常生活。

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