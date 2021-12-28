　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

金韶獎雙冠軍張舒涵　努力在唱歌路上前行

淡江大學張舒涵奪得第32屆金韶獎獨唱組與重唱組雙冠軍。（圖／淡江時報記者游晞彤攝）

▲ 淡江大學大傳四張舒涵。

淡江時報記者邱若惠／專訪

「音樂之所以很美、很奇妙，是因為同一首歌、同一旋律、同一個詞、同一首曲，當我用歌聲呈現出來時，每位觀眾接收到的卻是不同的故事，因為每個人都可以賦予它不同的意義。」這是淡江大學大傳四張舒涵喜歡唱歌的原因，她希望自己所唱的歌，可以帶給他人共鳴，傳遞情感，進而轉化成你的歌，專屬於你的故事。

熱愛唱歌的張舒涵在「第32屆金韶獎創作暨歌唱大賽」，分別以〈胡桃夾子〉及〈年〉這兩首歌曲，奪得獨唱組與重唱組雙冠軍，她的歌唱之路源自於爸爸很喜歡唱歌，所以從小在耳濡目染下，國小加入合唱團、國中參與畢業歌演唱、高中加入流行音樂社，透過這些經驗，逐漸磨練她對於舞臺的掌控及面對觀眾的膽量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張舒涵一直都不覺得自己是個很會唱歌的人，因為個人音色很重要，偏偏她不是個音色特別的人，因此很沒有自信，以往都是與人合唱，不敢嘗試獨自一人演唱。直到在淡江認識了同班同學，也就是金韶獎重唱組的搭檔湯紫雁，彼此都熱愛唱歌，於是一同參與了許多比賽與表演，相互給予極大的支持，促使自己踏出獨唱的那一步。

「以前覺得好的歌聲是需要天賦，是自己努力一輩子都做不到的事，也曾為此感到沮喪，但現在發現，即使音色不夠好，仍可利用口氣、技巧，或是舞臺上的不同表現，去創造自己的風格。」經由持續表演及經驗累積，以及周遭朋友的鼓勵，張舒涵逐漸扭轉對於自己唱歌的自信度。

以獨唱參賽初期，張舒涵經歷了一段迷惘期，當時腦中想的全是歌唱技巧，致使唱歌變得不再單純，反倒像是「演歌」，一首歌曲的所有呈現都是刻意安排展現出來的，就像是在演戲。今年的金韶獎，張舒涵決定放手一搏，不去多想，只全心投入歌曲中，盡力把想要帶給觀眾的情感、氛圍傳達出去，當得獎名單公布時，給予張舒涵極大的感動與鼓勵，對於從一開始連獨唱組都不敢報名的人，現今被專業評審肯定，代表著這些年來的成長是有所收穫的。

「雖然得獎不代表日後在唱歌上，一定會有更好的發展」，對於雙冠軍的殊榮，張舒涵不願意就此在唱歌這條路上迷失方向，所以在比賽結束後，仍然花一段時間去調整自己的心態，除了參與駐唱外，也到「河岸留言」進行演出，藉由不斷爭取表演機會，繼續精進自己在唱歌這方面的經驗與能力，並期待下一個展現的舞臺。

►宜蘭悅川酒店1泊2食激殺4.6折！

ET快訊
12大咖巨星齊聚！　卡地亞超夢幻組合年末獻祝福
王柏傑摟抱激吻謝欣穎　甜誇女友氣場強：她很像張艾嘉
小S給黃子佼「結婚紅包」懸疑消失！　說到做到補上了
月薪36K靠自己「買下1千萬房」：平常很省！　網揪1疑點秒打
快訊／中山分局再爆貪污案　小隊長涉包庇色情遭約談
獨／陳松勇早料到會爭產！　Yule看護：8年來沒見過二弟
3人平分5萬元太少？　資深公關爆「真實行情」：瑞莎妳給太多了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

上完大號...同事神猜「衛生紙張數」！他一問傻眼：用聽的

藏壽司1甜點「無料升級」妹子一試愛了！內行再加碼隱藏吃法

快訊／下班注意！台鐵湖口站「主吊線脫落」　雙向列車延誤

第3劑已打10萬人！間隔縮短至4個月將提ACIP討論　符合資格人數曝

聖誕節揪網友一起過「踩3地雷」秒出局！　氣質妹怒：還說要打我

「一時好玩」改林秉樞案維基頁面　監理所臨時人員懲處出爐

人緣差竟收到「朋友關懷」！下秒一句話逆轉...他心寒氣炸

訊息晚回10分鐘！30歲男友「冷吐1句」秒封鎖　網曝暗黑真相

迎接2022劍湖山世界最美煙火　元旦雙加碼當日壽星只要1元

3人平分5萬元…資深公關爆「真實行情」幫喊冤：瑞莎妳給太多了啦

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

王子《全明星3》「自掏腰包拍紅隊團片」　拿假老鼠嚇女成員…艾薇：勾勾你3歲啊？

五月天阿信想當「第一個搭訕她的男人」　唱到《因為你所以我》...怪獸抱女兒現身！

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

恐怖影片曝！1家4口牽手走斑馬線　黃子洋酒駕飛車瞬間撞碎天倫夢

「台綜藝一姐」曬中國身分證「全是騙人」！　 網揪1疑點酸爆：還是能用健保

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

小春曝《全明星》團練不到「直接噹到爆」　受第1季影響「為訓練排開工作」：怕當老鼠屎！

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

上完大號...同事神猜「衛生紙張數」！他一問傻眼：用聽的

藏壽司1甜點「無料升級」妹子一試愛了！內行再加碼隱藏吃法

快訊／下班注意！台鐵湖口站「主吊線脫落」　雙向列車延誤

第3劑已打10萬人！間隔縮短至4個月將提ACIP討論　符合資格人數曝

聖誕節揪網友一起過「踩3地雷」秒出局！　氣質妹怒：還說要打我

「一時好玩」改林秉樞案維基頁面　監理所臨時人員懲處出爐

人緣差竟收到「朋友關懷」！下秒一句話逆轉...他心寒氣炸

訊息晚回10分鐘！30歲男友「冷吐1句」秒封鎖　網曝暗黑真相

迎接2022劍湖山世界最美煙火　元旦雙加碼當日壽星只要1元

3人平分5萬元…資深公關爆「真實行情」幫喊冤：瑞莎妳給太多了啦

夢幻到心花怒放！台北網美系太空下午茶　12種精緻點心上桌超吸睛

小孩不愛爸爸的「漫威英雄」　索爾兒子想當超人、浩克兒子最愛反派洛基

上完大號...同事神猜「衛生紙張數」！他一問傻眼：用聽的

李灝宇職業生涯首轟「爽翻天」　討教高國輝、林子偉旅美經驗

高三也能競選國會議員！南韓「破天荒」修法　被選舉人下修至滿18歲

認愛美女議員鍾沛君9個月　金曲男星年底前「加碼曝喜訊」！

20歲男「闖紅燈、超速」積欠ETC　賓士被扣！借錢火速繳清17萬

長毛黑鼠寶遇靜電睡出「一頭炸毛」　老頭造型笑翻網：眼睛在哪

中國稀土集團成立　打造「稀土巨獸」掌握定價控制權

蝦皮店到店「取消0元免運」元旦起收費！網見價格笑了：還是很賺

生活熱門新聞

LINE免費貼圖來了！　「限時6款」一鍵領取

波蘭正妹5歲就說「我是台灣人」　回憶在台時光淚崩

她夢到「七爺八爺」嚇醒　隔天問爸才知原因

命理師曝王力宏面相「有1問題」：離婚後超慘

車主亂停車　還寫字嗆：你動我告

選手家長揭假面！網揪「4疑點」挺瑞莎

1周拜3次月老！她激推「南部這3間」超靈

尾牙吃漢來！1人繳300「一堆女同事放棄」　內行秒懂

4星座2022偏財運驚人　亞軍可望有「宇宙大獎」

「數位疫苗證」今8點開放下載！4步驟申請一次看

台大清華也掛零！大學碩博班招生46系沒人讀

狗仔驚爆「人妻女神」賣淫！神人打臉了

氣象局發佈低溫特報！這天起再冷4天

閨密變歸me！　只穿內褲揪男友床上玩她看傻

更多熱門

相關新聞

金怡君自彈自唱　奪金韶獨唱冠軍

金怡君自彈自唱　奪金韶獨唱冠軍

「我知道自己需要什麼，不想再浪費更多的時間。」美國歌手比利•喬（Billy Joel）的經典老歌《New York State of Mind》裡所呈現的意境，淡江大學英文四金怡君在金韶獎舞臺上彈奏著鋼琴並唱出這首爵士樂風的歌曲，榮獲今年第31屆淡江大學金韶獎創作暨歌唱大賽獨唱組冠軍！

淡大潘界印首戰金韶　搶下獨唱冠軍

淡大潘界印首戰金韶　搶下獨唱冠軍

淡江大學金韶獎決賽　潘界印獲冠軍

淡江大學金韶獎決賽　潘界印獲冠軍

金韶獎決賽　芒果醬隊獲創作第三

金韶獎決賽　芒果醬隊獲創作第三

淡大金韶獎決賽　陳佩倪獨唱勝出

淡大金韶獎決賽　陳佩倪獨唱勝出

關鍵字：

金韶獎張舒涵

讀者迴響

熱門新聞

快訊／瑞莎心碎首發聲！

印尼媒體報導陳松勇留遺產給看護

瑞莎遭踢爆假面具！體操女神被控斂財選手集體解約

「退房該掃光備品嗎」內行曝1物必拿！房務解密

安博盒子全面斷訊！檢聲請「網域扣押」獲准

資深狗仔曝「徐若瑄私下模樣」：很會撒嬌、放電

28歲女滑倒…「骨頭全斷插出肉」！醫看傻：都不運動

陳松勇二弟靈堂外不悅喊：亂說話

LINE免費貼圖來了！　「限時6款」一鍵領取

綜藝天王星二代家教大比拼！

大樓新保全才21歲　網見月薪全懂了

交往「信」衰變小三　李妍瑾開罵

男友搶手機聽訊息　她哭：別查了

吳宗憲「重話切割」鹿希派：滾得遠遠的

快訊／宋少卿再傳酒駕！深夜開車撞小黃遭逮

更多

最夯影音

更多
北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭
全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

王子《全明星3》「自掏腰包拍紅隊團片」　拿假老鼠嚇女成員…艾薇：勾勾你3歲啊？

王子《全明星3》「自掏腰包拍紅隊團片」　拿假老鼠嚇女成員…艾薇：勾勾你3歲啊？

五月天阿信想當「第一個搭訕她的男人」　唱到《因為你所以我》...怪獸抱女兒現身！

五月天阿信想當「第一個搭訕她的男人」　唱到《因為你所以我》...怪獸抱女兒現身！

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面