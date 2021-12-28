金韶獎雙冠軍張舒涵　努力在唱歌路上前行

▲ 淡江大學大傳四張舒涵。

淡江時報記者邱若惠／專訪

「音樂之所以很美、很奇妙，是因為同一首歌、同一旋律、同一個詞、同一首曲，當我用歌聲呈現出來時，每位觀眾接收到的卻是不同的故事，因為每個人都可以賦予它不同的意義。」這是淡江大學大傳四張舒涵喜歡唱歌的原因，她希望自己所唱的歌，可以帶給他人共鳴，傳遞情感，進而轉化成你的歌，專屬於你的故事。

熱愛唱歌的張舒涵在「第32屆金韶獎創作暨歌唱大賽」，分別以〈胡桃夾子〉及〈年〉這兩首歌曲，奪得獨唱組與重唱組雙冠軍，她的歌唱之路源自於爸爸很喜歡唱歌，所以從小在耳濡目染下，國小加入合唱團、國中參與畢業歌演唱、高中加入流行音樂社，透過這些經驗，逐漸磨練她對於舞臺的掌控及面對觀眾的膽量。

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張舒涵一直都不覺得自己是個很會唱歌的人，因為個人音色很重要，偏偏她不是個音色特別的人，因此很沒有自信，以往都是與人合唱，不敢嘗試獨自一人演唱。直到在淡江認識了同班同學，也就是金韶獎重唱組的搭檔湯紫雁，彼此都熱愛唱歌，於是一同參與了許多比賽與表演，相互給予極大的支持，促使自己踏出獨唱的那一步。

「以前覺得好的歌聲是需要天賦，是自己努力一輩子都做不到的事，也曾為此感到沮喪，但現在發現，即使音色不夠好，仍可利用口氣、技巧，或是舞臺上的不同表現，去創造自己的風格。」經由持續表演及經驗累積，以及周遭朋友的鼓勵，張舒涵逐漸扭轉對於自己唱歌的自信度。

以獨唱參賽初期，張舒涵經歷了一段迷惘期，當時腦中想的全是歌唱技巧，致使唱歌變得不再單純，反倒像是「演歌」，一首歌曲的所有呈現都是刻意安排展現出來的，就像是在演戲。今年的金韶獎，張舒涵決定放手一搏，不去多想，只全心投入歌曲中，盡力把想要帶給觀眾的情感、氛圍傳達出去，當得獎名單公布時，給予張舒涵極大的感動與鼓勵，對於從一開始連獨唱組都不敢報名的人，現今被專業評審肯定，代表著這些年來的成長是有所收穫的。

「雖然得獎不代表日後在唱歌上，一定會有更好的發展」，對於雙冠軍的殊榮，張舒涵不願意就此在唱歌這條路上迷失方向，所以在比賽結束後，仍然花一段時間去調整自己的心態，除了參與駐唱外，也到「河岸留言」進行演出，藉由不斷爭取表演機會，繼續精進自己在唱歌這方面的經驗與能力，並期待下一個展現的舞臺。