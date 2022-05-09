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「俄羅斯勝利日」今登場　末日飛機升空！普丁親自主持閱兵

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁將在今天（9日）親自主持慶祝「勝利日」，紀念77年前蘇聯在二戰戰勝納粹德國。與此同時，俄軍仍在烏克蘭進行俄方所稱的「去納粹化戰爭」，先前甚至將以色列助烏志願軍抹黑成「納粹同路人」。

▲▼普丁2021年5月2日出席復活節彌撒。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁親自主持閱兵大典。（圖為普丁去年參加復活節彌撒／達志影像／美聯社）

蘇聯在1991年瓦解，普丁在1999年登上俄羅斯權力頂峰後就不曾離開權力核心，而這23年間，他多次利用勝利日在紅場閱兵，向西方展示俄國的強盛軍力與先進武器。

這次將飛越聖巴希爾教堂（St Basil's Cathedral）的機隊中，包括超音速戰機、戰略轟炸機，還有自2010年來首次於勝利日飛越紅場上空的「Il-80」末日指揮機。號稱「飛行的莫斯科」的末日指揮機，作用等同於美軍的核戰空中指揮機，若發生核戰，「Il-80」末日飛機會載運俄羅斯總統在內的最高階政府官員升空，從空中躲避核戰影響，同時指揮三軍，在這個敏感時機讓末日飛機在閱兵典禮升空，明顯揭露恫嚇西方的意味。

這次勝利日以前，普丁已多次將這個盛大節日與正在發生的烏克蘭戰爭掛勾，將俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動，與1941年蘇聯抵抗納粹德國的入侵相比擬。

▲▼ 俄羅斯勝利日閱兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯勝利日閱兵。（圖／達志影像／美聯社）

普丁對12個曾經是蘇聯轄下的前共產國家人民喊話，包括喬治亞和烏克蘭，「我們的共同責任，就是預防讓不同國家許多人民受盡折磨的納粹主義再次興起。」

烏克蘭和西方盟邦則痛斥普丁的「納粹比喻」完全扭曲史實，普丁藉由將西方描繪成「激進的挑釁者」，把侵烏戰爭營造成是攸關俄國存亡不得不採取的軍事行動，實際上全是為了想要恢復蘇聯時期龐大勢力版圖的野心。

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