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全台10大超夯耶誕景點出爐　新北耶誕城奪冠！開到1/2把握機會

▲▼2021新北歡樂耶誕城燈區試燈搶先拍。（圖／記者湯興漢攝）

▲2021新北歡樂耶誕城主題是樂高。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃巈禾／綜合報導

12月全台各地都出現超夢幻的耶誕景點，《網路溫度計》透過大數據分析，找出了今年最受網友熱議的10大耶誕景點，其中第1名正是重磅回歸的「新北歡樂耶誕城」，除了滿滿的樂高主題元素、七大絕美光廊，還有6大主題裝置，開放到1月2日，想感受聖誕氣氛的民眾千萬別錯過。

去年新北歡樂耶誕城，首度攜手迪士尼合作，於去年11月13日起正式點亮耶誕主燈秀，打造全台唯一的迪士尼主題光雕秀，原本規劃連續52天展出，但由於12月底出現首例英國變異病毒感染者，因此，新北市長侯友宜也當機立斷，決定提前在第48天關閉。

▲▼2021新北歡樂耶誕城燈區試燈搶先拍。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北歡樂耶誕城光廊。（圖／記者湯興漢攝）

隨著全台疫情緩解，新北歡樂耶誕城於今年重磅回歸，今年因疫情延後至12月3日登場，但魅力不減反增。新北歡樂耶誕城繼去年與迪士尼合作，今年首度與丹麥知名玩具品牌「Lego 樂高」合作，市民廣場主燈旁期間限定的「14米高Lego耶誕老人」超級壯觀，一旁還有免費遊樂設施供小朋友暢玩，板橋站前廣場也加入滿滿樂高主題元素，像是「樂高小精靈俱樂部」、「樂高耶誕薑餅小屋」等超大型耶誕裝置等你來搶拍，樂高迷不容錯過。

除了樂高，許多IG網美狂洗版的七大絕美光廊，更是新北耶誕城每年不能錯過的拍攝景點，包括彷彿置身真正銀河的「星塵光廊」、漫天燈串如雲河一般包圍在你我左右「雲河光廊」、大面積燈串設計如穿越星空隧道的「繁星光廊」、象徵性別平等的「Orange The World 橘色世界」、10萬片櫻花粉夢幻光芒的「春櫻光廊」、16萬朵LED花球香檳金花海的「經典光廊」、金色璀璨的鏡面球與燈飾結合的「璀璨光廊」。

▲▼2021新北歡樂耶誕城燈區試燈搶先拍。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北歡樂耶誕城「春櫻光廊」。（圖／記者湯興漢攝）

去新北耶誕城，也別忘了採點萬坪公園「奇幻薑餅屋入口」、「耶誕麋鹿放假去」、「精靈烘焙坊」、「驚喜特技車」、「耶誕機器人」及「點燃耶誕願望」等6大主題裝置。

新北歡樂耶誕城除了有滿滿的拍照打卡景點，更於12月11日至12日演唱會邀請玖壹壹、彭佳慧、A-Lin、八三夭、五堅情、茄子蛋、畢書盡等多位卡司登台表演。根據《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，從今年6月24日至12月21日，新北歡樂耶誕城網路聲量達6萬4684，成為全台討論度最高的耶誕景點。

▲▼2021新北歡樂耶誕城燈區試燈搶先拍。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼新北歡樂耶誕城主題裝置。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼2021新北歡樂耶誕城燈區試燈搶先拍。（圖／記者湯興漢攝）

根據《網路溫度計》排名，僅次於新北歡樂耶誕城，第二名由「2021耶誕嘉年華」拿下。台中的「2021耶誕嘉年華」以甜點為主題，從舊火車站前廣場的是10公尺高的「有你珍好」珍珠奶茶耶誕樹，不僅別緻還會變換顏色；在柳川是驚艷眾人的「垂涎60尺」水水耶誕樹，水面上則是佇立「甜蜜夢工廠」；另外還有大型薑餅人蛋糕以及超夢幻馬卡龍隧道等滿滿的絕美燈飾與燈海。

第三名則是「史努比與好朋友的歡樂假期」，今年與《花生漫畫》合作的南紡購物中心，以「史努比與好朋友的歡樂假期」打造全台限定、13米高的史努比聲光聖誕樹，除了史奴比、查理布朗等各式經典角色外，樹上還有隱藏景點「史奴比紅色狗屋」，一旁還有史努比擁抱胡士托的3米高造型陳設。除了聖誕樹燈區外，配合著整點的聲光雷射投影秀的中心外牆上、二樓和三樓連通道也都有史努比，既童趣有好拍。

第四名至第十名聖誕景點依序是，2021屏東聖誕節、禮物派對嘉年華、2021繽紛耶誕玩台北、2021奇美聖誕週末美妙聖誕、鐵支路聖誕嘉年華、桃園華泰名品城聖誕村、SHINING STAR希望奇蹟耶誕王國。

▼2021台中耶誕嘉年華。（圖／翻攝台中市政府官網）

▲▼2021台中耶誕嘉年華。（圖／翻攝台中市政府官網）

▼2021屏東聖誕節。（圖／翻攝屏東縣長潘孟安臉書專頁）

▲▼2021屏東聖誕節。（圖／翻攝屏東縣長潘孟安臉書專頁）

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