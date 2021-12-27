　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

分手隔天跑馬拉松！她21K賽後大哭⋯「這句話」終於能安心說出口

▲▼馬拉松。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲分手隔天，她想起自己有一場馬拉松，21K沒人加油，照樣靠自己跑完。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文／曾彥菁 Amazing

摘自／悅知文化《我想和自己，好好在一起

週末下午，與姊妹來了場「東京白日夢女」式的午茶約會，三人好久沒更新自己的近況，一見面就聊個沒停。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到必聊的感情話題，C說到了上一段感情，我們問她當時是為什麼分手？
C轉著靈動的大眼，緩緩平靜地說出：「其實是他主動提的，就是⋯⋯他沒有這麼喜歡我。」

C和前男友只交往了三個月，當時遇上了C的家人生病，常常需要跑醫院看顧，加上遠距離無法天天見面，沒有時間培養的感情越來越淡。等到C的家人狀況穩定時，男生主動提了分手，誠實告訴她其實沒有這麼喜歡她，兩人和平協議後確認分手，那天給了彼此最後一個擁抱後，C轉身忍不住開始落淚。

C還記得分手的隔天自己有場馬拉松比賽，前男友以朋友的身分跟她約定，還是要好好去跑完。「我大概是史上最可憐，分手隔天還要去跑馬拉松的悲慘女子吧！」她這樣想著，然後隔天一早，帶著哭紅的雙眼和脆弱的自己，套上粉紅澎澎裙，在微雨的清晨中，很努力很努力地跑起人生中的第一場馬拉松。

那一路21K，她想起了很多很多，關於他，還有她自己。有時告訴自己他不是對的人，有時又想著是不是自己不夠好，一邊跑著還用力提醒自己，不行不行，情緒不可以太激動，現在還不能哭，前面還有漫漫長路啊。就像人生的路也很長，繼續撐下去啊！

一路心痛掙扎，靠著意志力撐住後，終於她陪自己完成了這場比賽，歷時兩小時十五分。她才發現原來沒有誰的加油支持，自己一人仍能做到，原來，她也可以是自己的力量，最忠實的支持者。在終點線前她默默流著淚，和汗水、雨水混在一起，為了逝去的戀情，也為一個嶄新的，更堅毅勇敢的自我。她傳訊告訴前男友自己辦到了，希望在最後的最後，留給他一個瀟灑帥氣的背影。

最近這些單身的日子，她開始「跟自己約會」，偶爾一人看場電影，午後去咖啡廳看書，傍晚到新發現的小酒館用餐，夜裡再慢慢散步回家，到家後把韓劇看到飽，漸漸發現原來一人的日子，可以自在又充實。

C笑著說：「我之前還會擔心，如果告訴別人我是被分手的，是不是很沒有面子，聽到的人會不會也覺得我不夠好？可是現在不會了，可以安心說出口。」看著坦然面對「他沒這麼喜歡我」的C，自在美好的樣子，我想她其實已經更喜歡自己了，所以知道分手不是誰不夠好的問題，不被喜歡也不是什麼丟臉的事，因為你喜歡自己，才是最重要的！「我不喜歡妳」這句話，永遠也傷害不到她了。

我彷彿看見C穿著澎澎裙喊著：「嘿！就算你不喜歡我了，我也會喜歡自己，一直一直喜歡下去！」

【玫瑰花】

G說開始買花送自己，是她為自己做過最浪漫的事。

▲玫瑰花甜筒,冰淇淋,冰棒,泰國,情人節,。（圖／ IG）

▲買玫瑰花給自己，是浪漫的事。（圖／ IG）

下班的路上，特地繞到隔壁花店，用百元換一束香水百合，插在電視旁的玻璃瓶，等芬芳綻放；行經地下道，碰到一對販花的聾啞夫妻，向他們買了滿天星擺在房裡，乾燥後沒有凋謝，變成了永恆星星；假日進建國花市，遇見古靈精怪的香草夥伴，帶幾株迷迭香、薄荷，回家混甜菊，夏日裡泡茶。

這些都是從前日子裡，她不曾做過的事。直到因為接觸芳療，在課堂上認識了植物的生命，她才發現自己還有好多不知道。像是植物會產出芳香分子，原來是為了自我防衛，驅趕害蟲；也有些為了修護，所以分泌黏稠物質；還有些是為了在森林大火中，能保住最重要的根部，寧可先用精油分子引火去燒葉子。他們活著的方式這麼有趣，她以前怎麼都沒發現。在她窄窄的世界裡，終於看見了他們。

她開始走近路邊的行道樹，看他們身上別著的名牌，在心裡偷偷打招呼：「嗨！苦楝你好！」「喔！原來你就是可以製成精油的白千層。」「茄苳，這名字常聽到呢，你長這樣子呀！」看見他們的感覺很好，她覺得自己多了一種與世界連結的方式，原來花花草草都在這裡陪伴，其實她一點也不孤單。

「戴洛維夫人說她會自己去買花。」她一直想起吳爾芙的書，第一句就這麼寫。也許女人除了要有錢和自己的房間，還可以自己去買花呢。

G發現自己真的不一樣了，以前覺得買花給自己多奇怪，好像往臉上貼金，假裝有人氣的樣子，普通日子裡也好像不太需要。而且花的生命好短，一個禮拜就死了，短暫到讓人覺得，其實沒必要存在。

可是她漸漸懂了，有鮮花陪伴的一個禮拜，跟什麼都沒有的那個禮拜，就是不一樣。賞花當下的悸動、買花的滿足，以及每次回家看到花朵時的撫慰，都在她心中長出小小的幸福。還有更重要的是，她知道了，她能給自己想要的快樂。

一天她去幫朋友搬家，順手挑了一束唇紅色玫瑰送她，擺在房子的一角，整間屋子瞬間亮了起來。朋友欣喜若狂：「從來沒人送過我花耶！」臉上的笑容比玫瑰還可人。

她微笑回應：「親愛的，以後妳也可以買花送自己呀！」讓自己開心，從來都不用等別人。

▲▼悅知文化《我想和自己，好好在一起》。（圖／悅知文化）

★本文摘自悅知文化出版《我想和自己，好好在一起》，原文標題「對自己好，從來也不用等別人」。

★作者曾彥菁 Amazing，文字工作者，在女人迷、天下獨立評論等平台游牧寫作。著有《有一種工作，叫生活》（遠流出版）。社會學出身，習慣為每件事爬梳脈絡，釐清背後的因果關係，又同時好奇個人心靈在龐大的結構中，如何活著與感受。

ET快訊
安平海中驚見浮屍　查出身分是他
看完電影「1舉動」超多人做！　網全氣炸撻伐
限時3天！　超商「買21杯大美式送22杯中美式」
「尾牙每人補助350元」員工心寒嫌爛！他卻羨煞
法新社全球十大趣聞　台灣「鮭魚之亂」上榜
20多歲弟「狂腹瀉」　一檢查嚇傻：癌末了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣中油首座電動汽車複合快充站─台北市福林站揭牌啟用

分手隔天跑馬拉松！她21K賽後大哭⋯「這句話」終於能安心說出口

王世堅「純淨堅持」破功？疑要「直上iPhone」被抓包讓網笑翻

趙少康：酒駕修法連一讀都排不進　鄉民酸「新竹合併」比較重要

酒駕男擊殺一名母親！蔡英文沉寂1天發文…網：躲慶記還要躲酒駕

停擺7個月燒掉7.2億　探索夢號12／31復航海上跨年迎曙光

快訊／漲聲再響！四海遊龍宣布：明天開始鍋貼、水餃漲0.5元

喊養家很累！老公對嬰兒「0照顧」　她有事出門...婆婆怒了

農業金庫董座吳明敏續任喊「4大重點」　吐心聲：是責任與期待

明起略回溫週四又變天　跨年夜北台灣探14度！看曙光要碰運氣

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

迪麗熱巴被催婚..妙回「我怎會沒人要？」　跟楊洋「沙漠之吻」真相：都在吃土XD

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

失控婦持拖鞋「隨機攻擊學生妹」　跟進火鍋店大鬧！店長霸氣護人

鹿希派凌晨「夜店外吸大麻」被逮　10萬交保！雙手合十不發一語離開

名車國道用生命狂硬切下交流道 超車失敗夾兩大車中間場面驚險

出血14天就醫...驚見「肝臟有胚胎」　醫師看超音波傻眼：從來沒看過

五月天「向粉絲要禮物」：花錢還讓我們開心　阿信「沒看《華燈初上》嗎」...石頭：信媽媽XD

台灣中油首座電動汽車複合快充站─台北市福林站揭牌啟用

分手隔天跑馬拉松！她21K賽後大哭⋯「這句話」終於能安心說出口

王世堅「純淨堅持」破功？疑要「直上iPhone」被抓包讓網笑翻

趙少康：酒駕修法連一讀都排不進　鄉民酸「新竹合併」比較重要

酒駕男擊殺一名母親！蔡英文沉寂1天發文…網：躲慶記還要躲酒駕

停擺7個月燒掉7.2億　探索夢號12／31復航海上跨年迎曙光

快訊／漲聲再響！四海遊龍宣布：明天開始鍋貼、水餃漲0.5元

喊養家很累！老公對嬰兒「0照顧」　她有事出門...婆婆怒了

農業金庫董座吳明敏續任喊「4大重點」　吐心聲：是責任與期待

明起略回溫週四又變天　跨年夜北台灣探14度！看曙光要碰運氣

顏寬恒政見第一箭！　承諾提高公幼托數量、力拚公私比例平衡

趙少康批林智堅搞錯重點　要求民進黨「撤回地制法修正案」

剛交屋「馬桶爆噴」變黃金湯屋！他錄47秒慘況：飄著騷味豆芽菜

連環屁是大腸癌前兆？臭屁、響屁一次看懂！

未來網紅顧流量也勤做公益「復育阿美族語」！黃子佼主持現場嗨爆

鄭文燦讚林智堅：不計個人榮辱　朝野都應推崇他的高度

高雄酒駕男害死二寶媽！　KIMIKO罕見發怒：請重罰心存僥倖的人

寒冬送暖！中市關懷據點獲贈健步機　長者活動展笑顏

熟男左膝退化性關節炎險廢　自體幹細胞療法還他健壯腿

台灣中油首座電動汽車複合快充站─台北市福林站揭牌啟用

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

生活熱門新聞

她夢到「七爺八爺」嚇醒　隔天問爸才知原因

1周拜3次月老！她激推「南部這3間」超靈

請3天休9天！一張圖看「2022請假攻略」

快訊／合歡山今晨下大雪　鏟雪車出動

北北基宜大雨！今晨10.4℃凍全台　連假天氣出爐

快訊／Omicron再增6例！

外送員不敢「上樓送餐」原因超心酸！她PO文釣出一票受害者

公婆霸氣「過年兒子陪媳婦」　姨反應全場傻眼

台大五姬近況曝　他點出「最亮眼那個一路跌撞」

快訊／合歡山武嶺「停車場大亂鬥」　傻眼畫面曝光

狗仔驚爆「人妻女神」賣淫！神人打臉了

爸聞到檀香味「聽1句話」夜奔醫院坐鎮！救下女兒一命

某科大傳僅存1學院　教育部要求改技術學院

低溫開敞篷被酸　北宜G乳女神解答

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

B群「早上or睡前吃」最有效？專家解答　讓網友驚呆了

即／陳其邁座車遭擦撞　駕駛酒測值0.59遭送辦

福原愛不倫…親媽震怒拒同住「挺江宏傑」

5萬元匯錯戶頭急了　解法曝光

蔡哥台上告白泱泱「這樣我們就適合了」

作詞人之妻上育兒網外遇　小王開視訊電愛DY

果粉必學！iPhone使用1年「電池健康度100%」4方式曝光

她夢到「七爺八爺」嚇醒　隔天問爸才知原因

「無照牙醫」收3.4萬替人裝假牙！

遭酒駕男撞死！雙寶媽臉書曬一家4口幸福照

BMW酒駕撞一家4人　母亡女兒重傷

綜藝天王星二代家教大比拼！

A型人少吃肉！「血型減肥法」大公開

28歲女滑倒…「骨頭全斷插出肉」！醫看傻：都不運動

《全明星》李芷婷親回應「很少去練習」

更多

最夯影音

更多
北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭
北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

迪麗熱巴被催婚..妙回「我怎會沒人要？」　跟楊洋「沙漠之吻」真相：都在吃土XD

迪麗熱巴被催婚..妙回「我怎會沒人要？」　跟楊洋「沙漠之吻」真相：都在吃土XD

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面