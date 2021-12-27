分手隔天跑馬拉松！她21K賽後大哭⋯「這句話」終於能安心說出口

▲分手隔天，她想起自己有一場馬拉松，21K沒人加油，照樣靠自己跑完。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文／曾彥菁 Amazing

摘自／悅知文化《我想和自己，好好在一起》

週末下午，與姊妹來了場「東京白日夢女」式的午茶約會，三人好久沒更新自己的近況，一見面就聊個沒停。

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談到必聊的感情話題，C說到了上一段感情，我們問她當時是為什麼分手？

C轉著靈動的大眼，緩緩平靜地說出：「其實是他主動提的，就是⋯⋯他沒有這麼喜歡我。」

C和前男友只交往了三個月，當時遇上了C的家人生病，常常需要跑醫院看顧，加上遠距離無法天天見面，沒有時間培養的感情越來越淡。等到C的家人狀況穩定時，男生主動提了分手，誠實告訴她其實沒有這麼喜歡她，兩人和平協議後確認分手，那天給了彼此最後一個擁抱後，C轉身忍不住開始落淚。

C還記得分手的隔天自己有場馬拉松比賽，前男友以朋友的身分跟她約定，還是要好好去跑完。「我大概是史上最可憐，分手隔天還要去跑馬拉松的悲慘女子吧！」她這樣想著，然後隔天一早，帶著哭紅的雙眼和脆弱的自己，套上粉紅澎澎裙，在微雨的清晨中，很努力很努力地跑起人生中的第一場馬拉松。

那一路21K，她想起了很多很多，關於他，還有她自己。有時告訴自己他不是對的人，有時又想著是不是自己不夠好，一邊跑著還用力提醒自己，不行不行，情緒不可以太激動，現在還不能哭，前面還有漫漫長路啊。就像人生的路也很長，繼續撐下去啊！

一路心痛掙扎，靠著意志力撐住後，終於她陪自己完成了這場比賽，歷時兩小時十五分。她才發現原來沒有誰的加油支持，自己一人仍能做到，原來，她也可以是自己的力量，最忠實的支持者。在終點線前她默默流著淚，和汗水、雨水混在一起，為了逝去的戀情，也為一個嶄新的，更堅毅勇敢的自我。她傳訊告訴前男友自己辦到了，希望在最後的最後，留給他一個瀟灑帥氣的背影。

最近這些單身的日子，她開始「跟自己約會」，偶爾一人看場電影，午後去咖啡廳看書，傍晚到新發現的小酒館用餐，夜裡再慢慢散步回家，到家後把韓劇看到飽，漸漸發現原來一人的日子，可以自在又充實。

C笑著說：「我之前還會擔心，如果告訴別人我是被分手的，是不是很沒有面子，聽到的人會不會也覺得我不夠好？可是現在不會了，可以安心說出口。」看著坦然面對「他沒這麼喜歡我」的C，自在美好的樣子，我想她其實已經更喜歡自己了，所以知道分手不是誰不夠好的問題，不被喜歡也不是什麼丟臉的事，因為你喜歡自己，才是最重要的！「我不喜歡妳」這句話，永遠也傷害不到她了。

我彷彿看見C穿著澎澎裙喊著：「嘿！就算你不喜歡我了，我也會喜歡自己，一直一直喜歡下去！」

【玫瑰花】

G說開始買花送自己，是她為自己做過最浪漫的事。

▲買玫瑰花給自己，是浪漫的事。（圖／ IG）

下班的路上，特地繞到隔壁花店，用百元換一束香水百合，插在電視旁的玻璃瓶，等芬芳綻放；行經地下道，碰到一對販花的聾啞夫妻，向他們買了滿天星擺在房裡，乾燥後沒有凋謝，變成了永恆星星；假日進建國花市，遇見古靈精怪的香草夥伴，帶幾株迷迭香、薄荷，回家混甜菊，夏日裡泡茶。

這些都是從前日子裡，她不曾做過的事。直到因為接觸芳療，在課堂上認識了植物的生命，她才發現自己還有好多不知道。像是植物會產出芳香分子，原來是為了自我防衛，驅趕害蟲；也有些為了修護，所以分泌黏稠物質；還有些是為了在森林大火中，能保住最重要的根部，寧可先用精油分子引火去燒葉子。他們活著的方式這麼有趣，她以前怎麼都沒發現。在她窄窄的世界裡，終於看見了他們。

她開始走近路邊的行道樹，看他們身上別著的名牌，在心裡偷偷打招呼：「嗨！苦楝你好！」「喔！原來你就是可以製成精油的白千層。」「茄苳，這名字常聽到呢，你長這樣子呀！」看見他們的感覺很好，她覺得自己多了一種與世界連結的方式，原來花花草草都在這裡陪伴，其實她一點也不孤單。

「戴洛維夫人說她會自己去買花。」她一直想起吳爾芙的書，第一句就這麼寫。也許女人除了要有錢和自己的房間，還可以自己去買花呢。

G發現自己真的不一樣了，以前覺得買花給自己多奇怪，好像往臉上貼金，假裝有人氣的樣子，普通日子裡也好像不太需要。而且花的生命好短，一個禮拜就死了，短暫到讓人覺得，其實沒必要存在。

可是她漸漸懂了，有鮮花陪伴的一個禮拜，跟什麼都沒有的那個禮拜，就是不一樣。賞花當下的悸動、買花的滿足，以及每次回家看到花朵時的撫慰，都在她心中長出小小的幸福。還有更重要的是，她知道了，她能給自己想要的快樂。

一天她去幫朋友搬家，順手挑了一束唇紅色玫瑰送她，擺在房子的一角，整間屋子瞬間亮了起來。朋友欣喜若狂：「從來沒人送過我花耶！」臉上的笑容比玫瑰還可人。

她微笑回應：「親愛的，以後妳也可以買花送自己呀！」讓自己開心，從來都不用等別人。

★本文摘自悅知文化出版《我想和自己，好好在一起》，原文標題「對自己好，從來也不用等別人」。

★作者曾彥菁 Amazing，文字工作者，在女人迷、天下獨立評論等平台游牧寫作。著有《有一種工作，叫生活》（遠流出版）。社會學出身，習慣為每件事爬梳脈絡，釐清背後的因果關係，又同時好奇個人心靈在龐大的結構中，如何活著與感受。