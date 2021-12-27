國美館「光影藝術節」登場！10組作品打造「光之劇場」年度必看

▲國立臺灣美術館「臺灣國際光影藝術節」，此作品由澳洲藝術家西蘇工作室 Atelier Sisu製作〈轉瞬即逝〉。（圖／國立臺灣美術館）

記者林育綾／綜合報導

國立臺灣美術館去年在戶外舉辦「臺灣國際光影藝術節」大受好評，今年再度登場，從聖誕節一路點燈至明年2月28日，由台、日、澳洲、法國等藝術家，打造10組具表演性裝置特質的「光之劇場」，已成為年度必看盛事，適合連假和春節期間同遊欣賞！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲國立臺灣美術館「臺灣國際光影藝術節」，此作品為紅聲數位設計，藝術家金啟平、吳冠穎打造〈迷宮幻遊〉。（圖／國立臺灣美術館）

去年因疫情緣故，各地燈節取消，不過國美館從2020開始的「臺灣國際光影藝術節」如期舉辦，一個多月共累積13萬人參觀，也在各界留下好評！國美館館長梁永斐表示，要對這次光影藝術節策展人、藝術家們表示最大的鼓勵與肯定，透過光與影、5G數位科技、沉浸式展覽互相產生美學，能看見策展團隊的用心，這一屆特別將展期在聖誕節開幕，展期持續至明年2月28日，歡迎民眾在連假和春節到國美館戶外園區參觀。

策展人曾鈺涓提到，今年展覽以英國詩人拜倫的詩《她走在美的光彩中》為發想，藉著詩中的「光」之隱喻，希望觀眾能在展覽所形塑的「光之劇場」裡，讓知覺與身體沉浸於數位打造的光與影情境之中，進入光影交織的世界，交融於光影和諧的曼妙氛圍。



此次邀請來自台灣、日本、澳洲、法國藝術家，以藝術、科技與表演等跨域創作精神，打造10組具表演性裝置特質的「光之劇場」，並以3種「光」的角色，定義「光影劇場」、「光景舞台」與「光遊界面」，重新定義「光」在表演中主體與客體的角色。在這個「光之劇場」內，觀眾既是劇場表演者，也是情境的創造者、故事的敘述者。

▲日本藝術家後藤映則的〈能量#01〉作品。（圖／國立臺灣美術館）



「光影劇場」以光與音為表演主體，其中日本藝術家後藤映則的〈能量#01〉作品，將動態的線性光線投射至懸掛在空間中的3D列印雕塑。作品透過雕塑的造形型態和線性光線的投射動作，將時間在流動中的片段獨立出來，突顯人類動作的表現性潛力。每一件3D列印雕塑的形狀是依循編排過的身體運動軌跡所塑造，隨著光投射在雕塑上而出現的光流和其形成的動勢，時間獲得了闡述，揭示出過去、現在和未來。

▲澳洲的藝術團隊西蘇工作室帶來作品〈轉瞬即逝〉。（圖／藝術家提供）



「光景舞台」以光做為參與者展演，其中澳洲的藝術團隊西蘇工作室所帶來作品〈轉瞬即逝〉，同時也參演了2021雪梨燈光音樂節活動，但澳洲因疫情關係停止舉辦，所以作品在台展出，成為國際一大亮點。團隊透過沉浸式聲光建築結構，模擬吹氣泡泡的「魔幻感」，訴求泡沫的「轉瞬即逝」趣味性，讓觀眾體會孩提時期的快樂感受。

▲〈Metastage–來場不連續的跳躍〉由台灣團隊當若科技所作，此作命名原自「元宇宙」（metaverse）的概念。（圖／藝術家提供）



「光遊界面」以光做為參與創造的界面，其中〈Metastage–來場不連續的跳躍〉由台灣團隊當若科技所作，此作命名原自「元宇宙」（metaverse）的概念，藉由5G應用技術，將建構擺盪於實體與虛擬之間的「舞台」，讓表演者及觀賞者在國美館的玻璃帷幕平面前，透過在數位媒體平台內創建的「虛擬身分」呈現「遠程在場」、「虛實共演」的狀態，消彌了人、時間與空間的關係。

▲台灣藝術家林書楷〈陽台城市文明-模造光城遊境〉。（圖／國立臺灣美術館）



國美館說明，除了打造精彩的「光影舞台」之外，也規劃了一系列精彩相關活動，包括以互動科技及5G為主題的國際論壇、藝術家講座，以及多場親子活動，邀請民眾參加。同時將在2月25日至3月20日間，以國美館全新打造的沉浸式劇場「U-108 Space」為舞台，與日本大阪藝術大學同步展出，由台日藝術家共同創作的全新5G作品〈你的肢體笑顏 將是我的全部〉，發表一場臺日異地共演的全新節目。



「光‧舞弄‧影—2022 臺灣國際光影藝術節」

地點：國立臺灣美術館戶外園區（臺中市西區五權西路一段2號）

時間：即日起至111年2月28日 17:00–22:00（除夕及初一照常開放）



沉浸式劇場「U-108 Space」

地點：國立臺灣美術館U-108 Space（原108展覽室）

時間：111年2月25日至111年3月20日 09:00–17:00