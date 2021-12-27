施打前先看疫苗地圖！「新冠疫苗防治一網通」12／29可查詢

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今表示，推出的疫苗地圖叫「新冠疫苗防治一網通」，會提供疫苗廠牌、醫療院所服務地點、電話等資訊，相關資訊都會在12/29上午提供查詢。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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新冠疫苗到貨量充足，指揮中心也暫時停止疫苗預約平台使用，民眾可以隨到隨打，也將推出疫苗地圖，讓民眾了解相關接種資訊。另外，指揮中心也將於12月28日上午8時開放我國「數位新冠病毒健康證明」供國人下載使用。但指揮官陳時中提醒，如果是在「國外施打」沒辦法開證明，台灣的疫苗證明是是經過政府認證過的，不會替國外打的去開證明。

由於歐盟為世界重要國際聯盟，「歐盟數位新冠證明」系統目前已有60國加入，包括27個歐盟會員國、33個非歐盟會員國（統計至2021/12/22止）。另外，美國已公開接受旅客持歐盟數位新冠證明供入境查驗，國際航空運輸協會(IATA)數位新冠證明也能互通，因此我國數位證明於國際旅行己不限上述的60國。

▲▼數位新冠病毒健康證明。（圖／指揮中心提供）

▲▼數位新冠病毒健康證明。（圖／指揮中心提供）

陳時中說，我國「疫苗接種數位證明」或「檢驗結果數位證明」資料欄位、數位簽章、防偽機制、個人資料保護、QR Code顯示與電子驗證等均依照歐盟標準，尤其是個人資料保護完全依據歐盟一般資料保護規則之最小使用、自行攜帶、可被遺忘等原則，國人可以安心使用。

陳時中強調，數位證明的內容屬於個人資料保護法定義的敏感性資料，身分確認的方式相對繁瑣。本數位證明提供所有於國內接種疫苗或進行PCR檢驗者自行下載，初期限持有有效護照者，申請方式以電腦或手機直接上網辦理，網址為：https://dvc.mohw.gov.tw（將於12月28日上午8時開放），或在衛福部官網取得連結。