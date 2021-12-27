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快訊／Omicron再增6例！　累計檢出34例

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今宣布台灣再新增6例Omicron病例，一樣都屬於境外移入個案，目前累計34例。不過目前34例患者中，都沒有中重度患者，大多都是無症狀或是輕症表現，指揮中心會持續密切監視。

台灣發現首例境外移入Omicron個案不過短短兩週，到目前為止已經檢出34例，分別來自不同國家，以英美最多，其它還有零星來自巴西、加拿大、史瓦帝尼、奈及利亞、德國，全數屬於突破性感染。

醫療應變組副組長羅一鈞說明，新增6例境外Omicron個案分別是案16934、案16952、案16954、案16957和案16959，其中5例是入境就已經採檢陽姓，目前都在醫院中隔離，另一例是從英國12/14入境，當時採檢陰性，在防疫旅館第5天出現流鼻水鼻塞情形，衛生單位安排就醫檢驗陽性，是在檢疫期間攔截到的。

▲▼12/27邊境攔截Omicron病例。（圖／指揮中心提供）

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另外，今也新增16例境外移入個案，為12例男性、4例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國(8例，案17027-案17028、案17031、案17033-案17037)、越南(案17029)、匈牙利(案17030)、哈薩克(案17032)、菲律賓(案17038)、韓國(案17039)、英國(案17040)、德國(案17041)及印尼(案17042)入境，入境日介於今(2021)年12月12日至12月26日。

▲▼05/11指揮中心記者會,陳時中,周志浩,羅一鈞,張上淳,莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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