快訊／空手道團染疫再+1！今本土+0　增16例境外

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布今新增16例境外移入，本土零確診，另外赴哈薩克的空手道團再增1人確診。

指揮中心表示，今日新增16例境外移入個案，為12例男性、4例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國(8例，案17027-案17028、案17031、案17033-案17037)、越南(案17029)、匈牙利(案17030)、哈薩克(案17032)、菲律賓(案17038)、韓國(案17039)、英國(案17040)、德國(案17041)及印尼(案17042)入境，入境日介於今(2021)年12月12日至12月26日。

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▲12/27新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心統計，截至目前國內累計4,884,004例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,864,380例排除)，其中16,931例確診，分別為2,277例境外移入，14,600例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

該空手道團為22人前往哈薩克進行空手道競賽，返國都在集中檢疫所完成14天檢疫，在集檢所首次採檢有11人呈現陽性情形，後續會進行基因定序，確認是感染Delta或是Omicron，預計要花兩到三天。

除了台灣選手，據了解，同樣赴哈薩克比賽的香港選手也有人確診染疫，尤其空手道競賽都是近距離接觸，也不會有防護措施，比賽也會遇到各國選手，屬於高風險場域，研判在競賽場感染機會最大。

除了確診的團員之外，另外團員目前在集中檢疫所持續隔離、採檢，防疫計程車司機也已經進一步匡列居家隔離和自主健康管理，其餘航班接觸者還在匡列中。



▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）