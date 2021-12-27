外媒：尼加拉瓜總統「沒收台灣資產」轉交北京

▲尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega，左）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

尼加拉瓜政府當地9日（台北10日）宣布與我斷交。依據尼加拉瓜「新聞報」（La Prensa）26日報導，台灣政府把位在首都馬納瓜（Managua）的外交館處，捐給天主教馬納瓜總教區後，才過沒幾個小時，總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）下令沒收所有捐贈資產，並轉移給中華人民共和國。

依據奧蒂嘉政府聲明稿，尼加拉瓜已於9日承認中國，而台灣是中國領土不可分割的一部分，根據法律，中華人民共和國擁有所有這些不動產、家具、設備的絕對所有權，沒有交易、轉讓或捐贈。

尼加拉瓜與我國斷交後，要求我大使館人員於12月23日前全數撤離。針對撤館進度，依據歐江安21日的說法，各項撤館作業進入最後階段，大使李岳融已返抵台灣，其他技術團及大使館人員會在23日以前全數撤離；有關我國購置的大使館後續處置，外交部會在相關處理告一段落後，及待我國人員撤離之後，再報告相關訊息。

▼報導附上政府聲明。（圖／翻攝自尼加拉瓜「新聞報」）

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