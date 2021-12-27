尼加拉瓜把台灣使館轉交中共　外交部大怒：不法侵佔無法接受

記者陶本和／台北報導

針對尼加拉瓜政府宣稱基於「一中原則」下令沒收台灣駐尼國前大使館館舍，並將移轉予中共一事，外交部27日表示，不法侵佔我國館產，不法轉移中共，無法接受且表達強烈抗議。

外交部表示，中華民國台灣是主權獨立的民主國家，與中共互不隸屬，按國際法相關規範及維也納外交關係公約第 45條，台灣與尼加拉瓜兩國於12月10日終止外交關係後，尼國政府有義務保護我國的館舍及使館財產與檔案，對於尼加拉瓜政府不法侵佔我國館產，不法移轉給中共，我國政府無法接受並且表達強烈抗議。

外交部指出，對於尼加拉瓜奧德嘉(Daniel Ortega)政府設下不符國際慣例的兩週撤館期限，且罔顧國際法規定，蠻橫阻礙我國象徵性出售我國館產供尼國天主教會使用，進而於27日侵占我國館產等重大違法行為，我國政府予以強烈譴責。

外交部強調，尼加拉瓜政府於12月10日片面終止與我國外交關係後，違反國際慣例要求我國駐尼人員在12月23日前全數撤離尼國。我國駐尼國大使館為善盡處理境外國有財產的責任，在情況緊急且時間極為有限的情形下，將大使館館舍象徵性出售予尼加拉瓜天主教教會首都馬納瓜總教區作為公益用途，雙方已於12月22日完成簽約並經當地律師公證，教會也承諾將妥善保護及運用我前駐尼國大使館館舍。

外交部說，面對尼加拉瓜奧德嘉獨裁政權與中國政府聯手打壓民主台灣及天主教教會，外交部重申，台灣從來不是中共的一部分，中國政權無權干涉台灣的涉外事務，更無權繼承我國國有財產。外交部呼籲，國際社會共同譴責尼加拉瓜政府及中國政府的惡劣行徑，並籲請各界協助尼國天主教教會向尼國政府爭取其應有權利，將我國前大使館館舍產權登記移轉予尼國天主教會。

▲尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）。（圖／路透）

