果粉必學！iPhone使用1年「電池健康度100%」4方式曝光

▲別等到沒電才充電。（示意圖／pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

蘋果（Apple）的iPhone手機價格不斐，因此許多人都會在意電池的健康層度，希望可以用越久越好。Youtuber蘋果爹近日也PO出影片教學4種方式可以讓電池健康度維持在100%，但他也坦言這太過極端，另介紹4種一般人比較能做到的方式。

蘋果爹表示，根據國外論壇、網友跟具官方給的數據進行實測，使用極端的方式可以讓iPhone使用1年後仍保持電池健康度100%的情況，方法為以下4種：

1.使用原廠5w充電頭

2.電量維持在40%至80%間充電

3.充電時不使用手機

4.不使用會讓手機過熱的Apps

▲電量太低時才充電，會影響電池的健康度。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



蘋果爹說，上述方式不太適合一般使用者，但確實這些模範生使用1年後，電池健康度都可以維持在100%；因此，一般人若想延長電池的健康度，可開啟最佳化電池充電模式，讓iPhone自動學習，以涓流的方式緩慢充電，並採取以下方式：

1.開啟最佳化電池充電模式

2.不必要時，不使用快充（可能1個月內就低於100%）

3.注意手機溫度及環境溫度（0度到35度之間）

4.不要用到低電量再充電

蘋果爹總結，使用iPhone時盡量維持一定的電量，隨時補電，不要低於30%或20%再充電、充電過夜時要開啟最佳化充電模式、使用低功率的充電頭進行充電，以及控制手機和環境的溫度，「如果你覺得這種方式不自在，可以把電池當作消耗品，時間到了就更換」。

網友看完紛紛留言，「為了維持高健康度覺得好累，我都想用就用想充就充健康度只剩89%」、「XR我使用滿3年電池健康度97%，我發現我充電方式就跟模範生差不多方式」、「按照現代人換手機的速度，感覺直接過保換電池比較實在」、「我自己的iPhone8習慣是盡量能滿電就滿電，少低於50%以下 用了4年電池健康度93%不過主機板漏電」。

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