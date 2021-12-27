　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

果粉必學！iPhone使用1年「電池健康度100%」4方式曝光

▲▼手機充電，充電線，手機。（圖／pixabay）

▲別等到沒電才充電。（示意圖／pixabay）

記者鄒鎮宇／綜合報導

蘋果（Apple）的iPhone手機價格不斐，因此許多人都會在意電池的健康層度，希望可以用越久越好。Youtuber蘋果爹近日也PO出影片教學4種方式可以讓電池健康度維持在100%，但他也坦言這太過極端，另介紹4種一般人比較能做到的方式。

蘋果爹表示，根據國外論壇、網友跟具官方給的數據進行實測，使用極端的方式可以讓iPhone使用1年後仍保持電池健康度100%的情況，方法為以下4種：

1.使用原廠5w充電頭
2.電量維持在40%至80%間充電
3.充電時不使用手機
4.不使用會讓手機過熱的Apps

▲▼充電。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲電量太低時才充電，會影響電池的健康度。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

蘋果爹說，上述方式不太適合一般使用者，但確實這些模範生使用1年後，電池健康度都可以維持在100%；因此，一般人若想延長電池的健康度，可開啟最佳化電池充電模式，讓iPhone自動學習，以涓流的方式緩慢充電，並採取以下方式：

1.開啟最佳化電池充電模式
2.不必要時，不使用快充（可能1個月內就低於100%）
3.注意手機溫度及環境溫度（0度到35度之間）
4.不要用到低電量再充電

蘋果爹總結，使用iPhone時盡量維持一定的電量，隨時補電，不要低於30%或20%再充電、充電過夜時要開啟最佳化充電模式、使用低功率的充電頭進行充電，以及控制手機和環境的溫度，「如果你覺得這種方式不自在，可以把電池當作消耗品，時間到了就更換」。

網友看完紛紛留言，「為了維持高健康度覺得好累，我都想用就用想充就充健康度只剩89%」、「XR我使用滿3年電池健康度97%，我發現我充電方式就跟模範生差不多方式」、「按照現代人換手機的速度，感覺直接過保換電池比較實在」、「我自己的iPhone8習慣是盡量能滿電就滿電，少低於50%以下 用了4年電池健康度93%不過主機板漏電」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

► 超強「萬用鍋」懶人下廚必備

ET快訊
快訊／王力宏晚間不回豪宅　最新藏身地點曝光！
小S：黃子佼、孟耿如結婚有包紅包　當事人傻眼「沒收到」結局網
快訊／新北公車出站　騎士迎面滑過來！卡車底失去心跳

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

果粉必學！iPhone使用1年「電池健康度100%」4方式曝光

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

鹿希派凌晨「夜店外吸大麻」被逮　10萬交保！雙手合十不發一語離開

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

新郎丟捧花引發「男賓客逃難潮」　瞬間湧向門口笑翻網：是有多怕？

徐若瑄「被道歉」仰頭落淚！　 陷網路霸凌後遺症…最新發文鼻酸了

失控婦持拖鞋「隨機攻擊學生妹」　跟進火鍋店大鬧！店長霸氣護人

超危險！婦人騎車踏板橫放鐵管　長度占兩車道...對向車驚險閃避

高雄BMW疑酒駕「猛撞4行人」！3人躺路上不動　殘骸散滿地

果粉必學！iPhone使用1年「電池健康度100%」4方式曝光

「夫妻交換」人夫迷上她…偷約1年　愛妻驚覺被拋下怒告

研究：台灣PM2.5受中國排放影響　最高占70%

擠下Google登流量王　2021最受歡迎網站：TikTok

果粉必學！iPhone使用1年「電池健康度100%」4方式曝光

杜特蒂：台海若開戰，菲律賓將保持中立「隨他們去」

月領73K嘆「不夠在台北生活」！他一列必要支出　網秒抓到關鍵

酒駕撞飛一家四口！母慘死、15歲女牙全掉落　網洗版：辦個公投啊

GINO曝王彩樺「15秒超真實畫面」！　私下睡姿全看光…網：很會

陶晶瑩、李李仁飛美國陪女兒過年！　15歲荳荳「長髮飄逸」近況曝光

勝利盃台灣輪網賽　「大魔王」戴加揚兩周豪取4冠

殺人逃犯遭盤查...謊報假名亮槍 女警嚇到求饒！男警一槍擊斃他

3C家電熱門新聞

果粉必學！iPhone使用1年「電池健康度100%」4方式曝光

iPhone SE3傳明年推出！免8千元稱霸5G小尺寸

iPhone「電池健康度」下降！達人揭3壞習慣最傷

AirPods電量究竟怎麼看？　這 4 種方法及充電盒燈號一次解惑

Twitter新增帳戶隱私設定

iPhone耗電速度太快？19個小撇步教你輕鬆省電

「LINE滿八歲囉！8種貼圖免費抽」瘋傳騙個資

Netflix下架犬夜叉等13部影片

紅米Note 10 Pro 開箱實測

LINE主頁小鈴鐺　超棒功能一次看

每招都超神！iPhone十大隱藏功能

好市多AirPods Pro悄降價　果粉點進全傻眼

LINE聊天機器人推薦 小歐陪你抬槓超有趣

iOS 15新版蘋果地圖動手玩

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

BMW酒駕撞一家4人　母亡女兒重傷

蔡哥台上告白泱泱「這樣我們就適合了」

徐若瑄被道歉仰頭落淚　陷霸凌後遺症

《全明星》李芷婷親回應「很少去練習」

王力宏「不回東區豪宅」最新隔離地點曝光！　

男酒駕撞四口「母慘死」！陳其邁怒了

茄子蛋唱到一半「背景被切成感謝名單」

快訊／本土+1在板橋　板南線大量足跡曝光

「無照牙醫」收3.4萬替人裝假牙！

A型人少吃肉！「血型減肥法」大公開

肢體老師逆風挺　曝王力宏私下暖舉

鹿希派等不到10萬交保！

已婚男神驚爆偷吃「熱愛多人運動」！他丟3線索被消音

特休全換錢「虧大了」　過來人揭最划算用法

藝人富豪排行榜出爐！「周杰倫只排第2」冠軍是他

更多

最夯影音

更多
北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭
又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

鹿希派凌晨「夜店外吸大麻」被逮　10萬交保！雙手合十不發一語離開

鹿希派凌晨「夜店外吸大麻」被逮　10萬交保！雙手合十不發一語離開

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面