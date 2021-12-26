爸爸臨終前發誓振作！待業8年男持續耍廢　她含淚1決定被網友讚爆

▲原PO為了讓兒子獨立，覺得自己做了殘酷的決定。（示意圖／pakutaso）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「所有人都有要學會自己長大，也許殘酷，這才公平」一名女網友表示，兒子大學畢業後曾去工作，卻不到1個月就離職，接著是長達8年的待業耍廢生活，日前兒子在老公臨終前發誓要振作，沒多久又故態復萌，逼得她賣房趕人，希望可以讓兒子真的獨立。

該名女網友在《匿名公社》發文表示，兒子大學畢業後曾去工作，不到一個月就以被老鳥欺負、上司刁難等理由離職；回到家後，兒子每天都在玩電腦遊戲，手機更是不離身，這樣的狀態持續8年，「我們倆老說了他多少次，最後以他總是用力甩門，鎖在房間裡告終。」

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原PO說，老公1年前因為肝癌過世，臨終前最掛念兒子無法獨立養活自己，當時兒子也在老公面前發誓一定會找工作並且振作起來，結果不到兩個月就故態復萌了，想到她自己深受乳癌之苦多年，只能痛定思痛，跟兒子說她將房子賣了，並用這些錢找適合的養老院，「你答應過你爸的，所以年後你要找到工作，並且搬出去住」，「只有這樣，才能逼他自己獨立長大吧！也許你們會覺得我是個很殘酷的母親吧。」

網友看完紛紛留言，「總是要讓他對自己的人生負責，媽媽辛苦了，保重」、「讚喔！這樣就對了，沒遇到事不會成長」、「都八年了，現在才決定放手？很多逆子都是這樣寵出來的」、「不會殘酷，剛剛好而已。他已經是成年人了，人生是他自己的，要選擇過怎樣的生活隨他去吧，把自己的身體照顧好」、「唉，沒錢他自己想辦法，總不能護一生」、「還好妳把房子買了住老人院。不這麼做他會永遠巴著妳不放，直到妳死」。

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