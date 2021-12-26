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諾貝爾和平獎得主屠圖逝世！享耆壽90歲　曾訪台分享轉型正義

▲▼南非諾貝爾和平獎得主屠圖大主教（Desmond Tutu）辭世。（圖／路透）

▲南非諾貝爾和平獎得主屠圖大主教（Desmond Tutu）辭世。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

南非總統府26日宣布，諾貝爾和平獎得主、前大主教屠圖（Desmond Tutu）已經辭世，享耆壽90歲。總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）表示，「屠圖大主教辭世，是我國慟別留予我們自由南非的一代傑出南非人的又一篇章。」

▲▼屠圖大主教（Desmond Tutu）和已故南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）都是該國解除種族隔離制度的重要推手。（圖／達志影像／美聯社）

▲屠圖大主教和已故南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）都是該國解除種族隔離制度的重要推手。（圖／達志影像／美聯社）

根據BBC報導，屠圖大主教曾幫助結束南非結束種族隔離制度，和任已故的南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）屬於同一個時代的南非國家英雄，並在1984年獲得諾貝爾和平獎．1986年成為開普敦大主教，這是南非聖公會等級中最高級的職位。屠圖大主教也在1995年開始協助「真相與和解委員會」，幫助南非的轉型正義，於2010年從公職退休。

▲▼屠圖大主教（Desmond Tutu）於1988年和同為諾貝爾和平獎得主的德蕾莎修女（Mother Teresa）會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲屠圖大主教1988年和同為諾貝爾和平獎得主的德蕾莎修女（Mother Teresa）會面。（圖／達志影像／美聯社）

屠圖大主教罹患攝護腺癌，治療近20年，多次因感染進出醫院，因此在2014年跳出來力挺安樂死，但未透露個人是否希望有這項選擇。此外，他的女兒姆佛（Mpho Tutu-van Furth）在2016年和同性伴侶結婚後放棄神職，他同樣出席婚禮給予祝福。

▲▼屠圖大主教（Desmond Tutu）和達賴喇嘛關係良好。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼屠圖大主教（Desmond Tutu）和達賴喇嘛關係良好。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼屠圖大主教（Desmond Tutu）和達賴喇嘛關係良好。（圖／達志影像／美聯社）

屠圖大主教在2007年曾受「台灣民主基金會」邀請來台訪問8天，並以「轉型正義」為題發表演說，同時與林宅血案受難家屬林義雄會面，也拜訪二二八紀念館、會晤二二八受難家屬，並參訪馬場町公園等，與眾人溝通會談追求轉型正義與族群和解的經驗。

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