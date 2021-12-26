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上海機場新規定影響返台！專家提7+7通融改6+8　陳時中否定原因曝

▲▼衛福部長陳時中出席「新冠肺炎未來趨勢」研討會。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部長陳時中出席「新冠肺炎未來趨勢」研討會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

上海浦東機場公布最新防疫作業規範，載客航班抵達後需要加強清潔、消毒，返台航班因此延遲。國內現行春節檢疫有7+7等3方案，如果延遲航班，檢疫旅館住宿時間也會影響，專家認為或許可以通融修改為6+8。不過，衛福部長陳時中今日回應「恐怕不行縮短」，會再研究如何因應。

春節檢疫3方案都需要居住檢疫旅館的時間，當中最短的就是7+7，但如果航班延遲，居住時間得延後，勢必影響到旅館訂房狀況。有專加建議通融修改為「6+8」或「5+9」，縮短旅館檢疫，相對延長在家檢疫時間，但要求對方主動回報、加強篩檢。

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陳時中表示，恐怕不行縮短檢疫，會再研究如何因應。他說，很多疫情變化都會影響大家行程，我們盡量協調，當時之所以定成7+7，是因為過去數字看到第六天、第七天檢驗，可以找到大部分病人，即便遺漏掉的患者也Ct比較高，對社區比較沒有影響，如果變成6+8，檢驗效率要到最後檢驗，才不會漏掉。

媒體問及防疫旅館延長，費用是否民眾支應，陳時中說，「當然是」，這不是我們機場延宕，指揮中心會站在便民、防疫兩方面去考量，如果不能兩全，就是以防疫為應先。

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