帶全家朝聖「嘉義50元牧場」　他失望嫌照騙…內行高CP值玩法打臉

▲嘉義綠盈牧場。（圖／翻攝自靠北景點2.0）



記者黃可昀／綜合報導

FB、IG常常有網美打卡熱點，但有時候到了現場才發現，怎麼這麼「照騙」！一名網友抱怨，日前全家旅遊到嘉義綠盈牧場，原本看網路評價很好、照片有許多小動物，結果實際風景和想像中差很多，於是PO到網路讓大家評評理，引發網友兩派熱議。

原PO在臉書社團「靠北景點2.0」表示，睽違已久全家人一起出去玩，在網路查到嘉義這間「綠盈牧場」評價很好，帶小孩來這裡走走、看動物，結果整趟逛下來好失望！他整理出3個優點2個缺點，優點包括離交流道很近、門票50元還可折抵餐飲、平日人少不擁擠。

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雖然有上述這些優點，但對原PO來說，還是彌補不了以下2個致命傷，一是「約70-80%網友分享的照片裡的動物，都好像不存在般沒看到」，牧場裡只有幾隻兔子、黑肚綿羊、鵝，以及玻璃櫃裡的2隻貓，看起來死氣沉沉，一點都不像是牧場；二是斜坡太多，不利於小孩或老人行走，「蠻失望的地方，待不到1小時就走了。」

▲網友認為沒有照騙。（圖／翻攝自靠北景點2.0）



網友則認為，綠盈農場門票僅50元，還可以折抵商品，已經算CP值很高的假日去處，「綠盈就賽鵝啊！我是覺得50元挺好玩的」、「覺得50元...也在嫌....還可以折抵消費...不曉得是要失敗什麼」、「二張照片差不多啊」、「門票50元便宜，遛小孩很適合啊！」還有專業網友指出，「綠盈牧場嗎？你要參加活動啦，有擠牛奶，還有餵牛喝奶，賽鵝，夏天小朋友還可以玩水，划船，可能你沒掌握到技巧。」