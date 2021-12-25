　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

籲民進黨政治要正直誠信　柯文哲：你們當年也不是沒有理想

▲▼柯文哲出席民眾黨舉辦「前瞻2022國際局勢與台灣角色」論壇。（圖／記者宋良義攝）

▲柯文哲出席民眾黨舉辦「前瞻2022國際局勢與台灣角色」論壇。（圖／記者宋良義攝）

記者陳家祥／台北報導

對於民進黨強推縣市合併案，民眾黨主席、台北市長柯文哲25日批評，總統蔡英文曾說謙卑、謙卑、再謙卑，「可是今天看起來，是傲慢、傲慢、再傲慢」，每個政治動作看來都相當權謀；柯也提醒，有人會說政治是高明的騙術，但還是要正直誠信，「我也奉勸民進黨，你們當年也不是沒有理想」。

民眾黨25日舉辦「前瞻2022國際局勢與台灣角色」論壇，黨主席柯文哲在會前受訪時表示，是非對錯其實台灣人民都看在心裡面，只是在現行的權力架構下，「記得當年小英說謙卑、謙卑、再謙卑，可是今天看起來，是傲慢、傲慢、再傲慢」。

柯文哲直言，民進黨已經太權謀，公投一完馬上推出竹竹合併，每一個政治動作都相當的權謀，大家都看在眼裡，「因為你不太可能把全體台灣人民當作白癡，所以這種動作太明顯」。

「還有一點，民進黨當年也不是沒有理想。」柯文哲說，財政劃支法、國土計畫法，民進黨裡面他有很多朋友，當時自己扛出來的時候很多理念、對台灣的藍圖，也是跟民進黨這些人學習的，所以很多理念大家都曉得，「可是你看，執政這麼多年，該做的事都不做，有做得很明顯看就是政治權謀」。

柯文哲說，每次講說，為什麼當時前瞻計畫我們會起來反對？基隆輕軌就是很明顯例子，總統都出來宣布了，結果4年後什麼都沒有，然後現在問他們，他們說要往前看，「上次都騙我們，怎麼確保這次不是騙我們？」

柯文哲表示，路線都改了，環境評估、都市計畫等什麼都要重做，「那我就問你，什麼時候開工？」所以政治還是不要太違反價值，用騙的，我就很不喜歡，「當然有人會說政治是高明的騙術，但政治要正直誠信，我也奉勸民進黨，你們當年也不是沒有理想」。

最後柯文哲還說，這次覆議案，民進黨在議會的負責人當年當著他的面反對重陽敬老金普發，可是他今天又為了政黨鬥爭或政黨利益要重發，「你想想看，他們每次再開玩笑說要不要藍白合，我說你們才是藍綠合，混在一起」。

►運動穿這件就贏了！

ET快訊
帥哥禽獸對正妹女友「潑酸毀容」　爽娶她不用關
元旦新制要來了！　「10大民生措施」一次看
王品漲價宣布「沒年終」！　網3點戰翻
Toyz慘遭黑吃黑！現況曝光　統神笑看內幕
女被載到工地硬上　下車哭喊「救救我，司機強暴我」
美式拿鐵買1送1！第2杯7折　4大超商「聖誕優惠」來了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

2024總統民調出爐　賴清德支持度最高「他」墊底　

坦言民眾黨「太小了」　柯文哲：現實是不關鍵少數

諷林智堅是「台灣普丁」　孫大千批：把台灣人當塑膠嗎？

陳佩琪吃這套！看不慣台灣離婚率高　柯文哲傳授夫妻相處秘訣

楊秋興逆風喊話「放過王力宏」　許智傑：多數立委愛家愛老婆

籲民進黨政治要正直誠信　柯文哲：你們當年也不是沒有理想

這麼急？民進黨「改一字 」力推縣市合併　民眾黨酸「英人設市」

放過王力宏吧！反韓大將聖誕夜發文　一票男立委中槍：有八卦緋聞

民進黨強推「竹竹併」　馬英九：為了個人非常不妥、不具正當性

平安夜到台南！蔡英文謝鄉親挺政府　預告「未來科技研發在台南」

李妍瑾曝14年前被彈頭約泡湯「強壓床亂摸」　怒嗆「出來對質」他道歉求原諒：我有小孩

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

失業男闖超商大喊「我要搶劫！」　店員忙結帳...他排隊3分鐘求報警

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

「聲林3」李杰明《差不多先生》超炸　艾怡良變迷妹「邊看邊阿阿叫」

懂事女兒聽媽「剖肚生她」爆哭道歉　下秒尷尬問：妳下面為什麼有毛？

瑪莎3惡少反告被打男大生傷害罪　宋媽媽怒：這種人可教化？

不冷？大馬降雨「神主牌泡水裡」　地基主發○○聲！配音戳中笑點

汪小菲再被拍「帶25歲妹回家」！ 大S發聲「都過去了」祝福前夫

2024總統民調出爐　賴清德支持度最高「他」墊底　

坦言民眾黨「太小了」　柯文哲：現實是不關鍵少數

諷林智堅是「台灣普丁」　孫大千批：把台灣人當塑膠嗎？

陳佩琪吃這套！看不慣台灣離婚率高　柯文哲傳授夫妻相處秘訣

楊秋興逆風喊話「放過王力宏」　許智傑：多數立委愛家愛老婆

籲民進黨政治要正直誠信　柯文哲：你們當年也不是沒有理想

這麼急？民進黨「改一字 」力推縣市合併　民眾黨酸「英人設市」

放過王力宏吧！反韓大將聖誕夜發文　一票男立委中槍：有八卦緋聞

民進黨強推「竹竹併」　馬英九：為了個人非常不妥、不具正當性

平安夜到台南！蔡英文謝鄉親挺政府　預告「未來科技研發在台南」

2024總統民調出爐　賴清德支持度最高「他」墊底　

老鷹12人缺席聖誕大戰　楊恩、卡培拉等都將缺席

坦言民眾黨「太小了」　柯文哲：現實是不關鍵少數

諷林智堅是「台灣普丁」　孫大千批：把台灣人當塑膠嗎？

東京住宅越蓋越小！20年平均縮水1.5坪　3房2廳僅剩22坪

大量苦主湧現！這代iPhone電池續航糟　出門2小時剩50%

英專家警告：感冒患者「恐有一半實為新冠」　有這3症狀就要篩

聖誕第一彈！蕾菈「水中激吻DJ男友」閃炸　網敲碗結婚釣出本尊解答

陳佩琪吃這套！看不慣台灣離婚率高　柯文哲傳授夫妻相處秘訣

快訊／山友注意！玉山北峰清晨降雪　主峰步道濕滑風勢強勁

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

政治熱門新聞

反韓大將發文：一票男立委有八卦緋聞

民進黨修法「改一字 」　民眾黨酸「英人設市」

趙少康抓包小編上班偷看丁特　表態力挺：杜絕變相詐欺

快訊／菸害防制法修正草案躺了1年　行政院：加速盤點中

民進黨強推「竹竹併」　馬英九：為了個人非常不妥、不具正當性

黃捷、陳致中入列！這10人獲選問政優質議員

快訊／立院三讀　父母可同時請領育嬰留職停薪津貼

圖／確診者造訪饒河夜市　現場急清消、停業到25日下午3點

平安夜到台南！蔡英文謝鄉親挺政府

新竹升格「排除苗栗」　議長不滿：把大竹科切成小竹科

國民黨批基進黨：到處耍小動作

韓國瑜變身暢銷作家　新書霸榜冠軍

揭新北環保局惡霸行徑　資深媒體人怒tag侯友宜

幕後／挺過疫情！萬華血清研究出爐　受試者抗體97%「不再危險」

更多熱門

相關新聞

即／北市公寓火警！媽找不到11歲兒嚇壞

即／北市公寓火警！媽找不到11歲兒嚇壞

台北市信義區基隆路一段24日晚間驚傳住宅火警，現場是5層樓公寓，但4樓因不明原因起火。消防人員趕抵後，立刻佈水線搶救，一度驚傳屋內有一名11歲男童失聯，所幸家長最後連絡上人，只是虛驚一場，火勢約20分鐘撲滅。

陳佩琪：哪天鬧離婚跟柯文哲論戰會是誰勝？

陳佩琪：哪天鬧離婚跟柯文哲論戰會是誰勝？

圖／確診者造訪饒河夜市　現場急清消、停業到25日下午3點

圖／確診者造訪饒河夜市　現場急清消、停業到25日下午3點

分享「2025雙北世壯運」影片抽大獎

分享「2025雙北世壯運」影片抽大獎

「讓大家眼見為憑」　柯文哲：斯文里都更明年4月讓老住戶回新家住

「讓大家眼見為憑」　柯文哲：斯文里都更明年4月讓老住戶回新家住

關鍵字：

柯文哲柯P台北市

讀者迴響

熱門新聞

聖誕老人到！今晚10:41通過台北

王力宏暫退演藝圈大轉行？　全資100%持股入主新事業

福原愛爆元旦宣布再婚！日媒酸「搶人老公扶正」被曝動向

21歲男大生做太久　應召女報警處理

最尷尬姓氏第一名　女生都害羞了

豆瓣台劇排行《華燈初上》排第6

背包中找到血腥獅頭　震撼畫面曝光

蔡英文稱寒暑假太長！小學師怒揭3真相

女子高鐵暴哭　服務員跪地幫擦淚

好嫁風教母3點狠批：李靚蕾幫王力宏騙人

快訊／找到了！桃園運動股長遺體20樓高斷崖尋獲

2022財運最旺「4生肖」！從年頭賺到年尾

疫情海嘯下....王品董座：正職員工發0.5個月特別獎金

快訊／汪小菲帶25歲妹回家！　大S親發聲

「藝人嫖客花名冊」瘋傳！狗仔揭：很大的未爆彈

更多

最夯影音

更多
李妍瑾曝14年前被彈頭約泡湯「強壓床亂摸」　怒嗆「出來對質」他道歉求原諒：我有小孩

李妍瑾曝14年前被彈頭約泡湯「強壓床亂摸」　怒嗆「出來對質」他道歉求原諒：我有小孩
貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

失業男闖超商大喊「我要搶劫！」　店員忙結帳...他排隊3分鐘求報警

失業男闖超商大喊「我要搶劫！」　店員忙結帳...他排隊3分鐘求報警

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面