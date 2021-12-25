籲民進黨政治要正直誠信　柯文哲：你們當年也不是沒有理想

▲柯文哲出席民眾黨舉辦「前瞻2022國際局勢與台灣角色」論壇。（圖／記者宋良義攝）



記者陳家祥／台北報導

對於民進黨強推縣市合併案，民眾黨主席、台北市長柯文哲25日批評，總統蔡英文曾說謙卑、謙卑、再謙卑，「可是今天看起來，是傲慢、傲慢、再傲慢」，每個政治動作看來都相當權謀；柯也提醒，有人會說政治是高明的騙術，但還是要正直誠信，「我也奉勸民進黨，你們當年也不是沒有理想」。

民眾黨25日舉辦「前瞻2022國際局勢與台灣角色」論壇，黨主席柯文哲在會前受訪時表示，是非對錯其實台灣人民都看在心裡面，只是在現行的權力架構下，「記得當年小英說謙卑、謙卑、再謙卑，可是今天看起來，是傲慢、傲慢、再傲慢」。

柯文哲直言，民進黨已經太權謀，公投一完馬上推出竹竹合併，每一個政治動作都相當的權謀，大家都看在眼裡，「因為你不太可能把全體台灣人民當作白癡，所以這種動作太明顯」。

「還有一點，民進黨當年也不是沒有理想。」柯文哲說，財政劃支法、國土計畫法，民進黨裡面他有很多朋友，當時自己扛出來的時候很多理念、對台灣的藍圖，也是跟民進黨這些人學習的，所以很多理念大家都曉得，「可是你看，執政這麼多年，該做的事都不做，有做得很明顯看就是政治權謀」。

柯文哲說，每次講說，為什麼當時前瞻計畫我們會起來反對？基隆輕軌就是很明顯例子，總統都出來宣布了，結果4年後什麼都沒有，然後現在問他們，他們說要往前看，「上次都騙我們，怎麼確保這次不是騙我們？」

柯文哲表示，路線都改了，環境評估、都市計畫等什麼都要重做，「那我就問你，什麼時候開工？」所以政治還是不要太違反價值，用騙的，我就很不喜歡，「當然有人會說政治是高明的騙術，但政治要正直誠信，我也奉勸民進黨，你們當年也不是沒有理想」。

最後柯文哲還說，這次覆議案，民進黨在議會的負責人當年當著他的面反對重陽敬老金普發，可是他今天又為了政黨鬥爭或政黨利益要重發，「你想想看，他們每次再開玩笑說要不要藍白合，我說你們才是藍綠合，混在一起」。