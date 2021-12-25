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嘉義1122傳說揭密！「嘉義大善人」黑歷史起底　10億緩起訴創紀錄

陳盈助（左）因洗錢及賭博罪遭緩起訴，加上2共犯共繳納近10億元，創史上最高緩起訴金。

▲陳盈助（左）因洗錢及賭博罪遭緩起訴，加上2共犯共繳納近10億元，創史上最高緩起訴金。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊於2021年5月披露，被封為「博弈教父」的陳盈助，因涉嫌洗錢及賭博等罪，遭檢察官給予緩起訴處分，開出須繳納8億5千萬元給國庫，含另2名共犯緩起訴金條件，合計近10億元，創下台灣史上最高額處分金紀錄。

驚人的是陳盈助不僅立即繳清外，還同意緩起訴2年期間捐助2千萬元給犯罪被害人保護協會，嘉義多年神祕「1122」數字傳說也跟著曝光，而陳盈助光2020年捐獻公益的金額就多達3200多萬元，讓他在地方上贏得「嘉義大善人」的名聲。

現年60歲的陳盈助，涉嫌洗錢及賭博等罪，2021年1月16日嘉義地檢署、高雄橋頭地檢署大動作指揮600多名司法警察，兵分多路赴陳盈助嘉義豪宅等處搜索，扣得高達6千多萬元現金，並約談陳盈助及妻子等人到案說明。

陳盈助所經營的博弈平台萊盛娛樂城，主要為境外賭客，必須先以人民幣兌換遊戲幣，在以運動賽事或遊戲項目作為下注標的，若賭客賭贏，員工會以第三方支付方式，將賭金付給賭客，若賭客賭輸，賭金則盡歸平台所有。由於陳盈助博弈平台遊走法律邊緣，在海外開設的公司有取得執照，屬合法經營，使檢警追查陷入盲點，最後檢方決定採取變通方法，給予陳緩起訴，條件是須繳納天價緩起訴金給國庫，為期2年。

據知情人士透露，對於檢方所開的條件與指控罪狀，陳盈助採取不抗辯，認罪態度全都答應，且於5月前將8億5,000萬元匯入檢方指定帳戶，還主動繳回被認定是不法所得的2億元，加上其他2名共犯9,500萬元的緩起訴金，合計近10億元緩起訴金，破司法史上紀錄，以及創下台灣史上最高額處分金紀錄。

本刊藉由檢警蒐證的資料及採訪陳盈助身邊友人，抽絲剝繭揭開他從賭博電玩大亨，搖身變成為博弈教父的祕辛。據悉，陳盈助出身東門，綽號「盈助仔」，僅高中學歷，早年在嘉義經營俗稱「麻仔台」的電子遊藝場，但在約1996年遇到全台掃蕩賭博性電玩，使陳盈助的電玩事業遇到瓶頸，經常過著躲避警察臨檢的日子；友人表示直至陳盈助有次遠赴中南美洲遊玩時，看到當地熱衷足球運動及簽注，意外有靈感，想把運動博弈與網路給合在一起，加上剛好遇到1名電腦工程師，把構想告訴對方，接著重金聘請該名工程師擔任技術長，專責研發網路運動賽事簽注程式，自此開啟運動線上博弈事業。

在推出以足球為主的運動線上簽注網前，陳盈助還精心設計了幾道防火，避免觸法，先是在新加坡設立「新寶公司」申請博弈執照，管理均由新加坡人負責，並特別要求技術長禁止台灣的IP簽注，在以鎖IP的方法排除台灣賭客，最後要求所屬員工在台絕對不能碰博弈簽注及資金，讓賭博的行為地都在國外，金流也在國外，透過這三層關卡避免惹禍上身，結果簽注網站一亮相，馬上在國外大受歡迎，接著事業版圖越做越大，之後陳盈助砸大錢擴充硬體設備，並增加伺服器機組，遍及菲律賓、新加坡及澳門等地，頻寬也持續加大，至今線上簽注全球市占率已逾3成，每月投注金額更達千億元以上，扣除營運成本，每月獲利數億元。

陳盈助（後左）和妻子（後右）投身慈善事業，每年都會親手發紅包給弱勢家庭。（翻攝福添福社會福利基金會臉書）

陳盈助從賭博電玩大亨，搖身變成全世界最大的線上簽注網站負責人，除了線上千注網站外，陳盈助也跨足實體賭場及線上遊戲，在菲律賓開設雲頂世界酒店及新濠天地酒店，均附設合法的賭場，在當地十分受歡迎，其新加坡及澳門也有陳經營的賭場據點，每月投注金額高達新台幣數百億元，陳盈助也將投資項目從純博弈，拓展到合法線上博弈遊戲的開發，友人表示，陳盈助擁有一支菁英工程師團隊，每月研發10款線上遊戲推陳出新，只要有其中一款受到玩家喜愛，就可為他帶來驚人的獲利，目前光是線上遊戲商城，每月就有上億元的營收，據說替他寫程式的技術長，十多年來平均年薪十幾億元；甚至還有英國籍人士想成立博弈公司，向陳盈助提出以25％技術股作為報酬，希望向他請益博弈經營之道。

但陳盈助萬萬沒想到，因疫情影響，設的三道避免觸法關卡，在許多在海外從事博弈的業者返台後，禁不住暴利誘惑下，紛紛鋌而走險，承租陳盈助的房子暗中經營線上博弈，還開放給台灣賭客上線簽注，最後也讓他受到波及。知情人士曝，陳盈助過去曾捲入屏東軍火走私案入獄後，又涉入職棒簽賭案、六合彩洗錢案及前檢察官宋宗儀貪汙案，雖最後都獲判無罪，但他為了避免官司纏身，早已將事業轉往國外，近年更將部分資金轉移布局房地產，在全台各地獵地投資。

陳盈助名下車輛都特別以「1122」作為車牌。

事實上，陳盈助因喜愛「1122」數字並將名下豪車都掛該數字，意外成為「嘉義人才知道的十件事」的傳說，就連嘉義人的網紅蔡阿嘎，去年也以「挑戰嘉義人才知道的十件事」為題拍攝影片，其中「嘉義人才知道的一組神祕號碼？」他秒答1122，還語帶玄機透露，嘉義人只要在路上看到車牌數字「1122」「罩子放亮一點」；另外，1122神祕數字也經常在PTT引發討論，也有不少網友留言，其實沒有那麼可怕，「人家老闆（指陳盈助）很低調不惹事，也很願意行善。」

知情人就透露，陳盈助雖貴為千億博弈王國大亨，但私下低調且嗜吃滷肉飯及喝咖啡，經常有朋友找他投資，即使多以虧損收場，他依舊情義相挺，目前陳生活重心在四處行善，也慷慨助嘉義窮困子弟，且十多年前開始積極投入公益事業，與妻子一同成立陳盈助基金會、福添福社會福利基金會，聘請社工系大學生做訪問調查，將善款直接送到弱勢家庭，光去年捐獻公益的金額更多達3200多萬元，讓他在地方上贏得「嘉義大善人」的名聲。


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