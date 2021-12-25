聖誕節激凍10℃！最強冷氣團報到越晚越冷　跨年再一波接力

▲強烈冷氣團今天報到，溫度將會像溜滑梯般驟降。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

強烈冷氣團今天報到，溫度將會像溜滑梯般驟降，而且越晚越濕冷，北部最低下探10度，3000公尺以上高山有降雪機率。這波強烈冷氣團持續到週二，但下週五還有另一波強度相近的強冷空氣報到，跨年夜很冷。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(25)日起至下週二(28日)晨受強冷空氣影響。今日氣溫驟降，愈晚愈濕冷，北台平地最低溫約可降至11度；各地區氣溫：北部19降至11度，中部13至23度，南部14至24度，東部12至23度。

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▲週一(27日)晨氣溫將降至此波的最低點，平地最低氣溫約可降至10度左右。

明(26)日氣溫續降，明晚、下週一(27日)晨氣溫將降至此波的最低點，平地最低氣溫約可降至10度左右。今日至下週一東北風迎風面(北部、東半部)有局部雨，中南部亦因中高雲自南海移入，雲量增多、有零星飄雨的機率；3000公尺以上高山(合歡、雪山、玉山⋯)有飄雪機率。今起三天各地皆應注意氣溫變化，添衣保暖。

最新模式模擬顯示，下週二(28日)白天至週三(29日)冷空氣逐漸減弱、氣溫逐日回升；西半部晴時多雲，北海岸、東半部偶有局部雨。

▲今(25)日4：40紅外線色調強化雲圖顯示，中高層雲通過中部以北(左圖)；4：30累積雨量圖則顯示，降雨主要發生在東半部及北部(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）



最新模式模擬顯示，下週四(30日)東北季風增強；下週五(31日)另一波與耶誕強度相近、水氣較少的強冷空氣南下，下週五(31日)跨年夜及元旦(1日)清晨，西晴東偶雨，天氣很冷，氣溫明顯偏低。不過，此為7天後的模擬，模式會再調整，應持續觀察更新的資料。