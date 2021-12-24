12星座男「想娶你」的舉動！牡羊霸氣宣示主權、水瓶真心掏給你

記者老嘉郡／綜合報導

情侶之間交往久了，就會開始思考是否要邁向人生的下一階段，但要怎麼知道對方也真的也想和你走一輩子呢？星座網站「星座好朋友」統整了12星座男生在認定對方後，會做出的一些舉動，仔細觀察你的另一半，也許他早就已經視你為他的唯一囉！

星座代表：牡羊座、巨蟹座、天秤座、魔羯座

這些星座的男生到底想不想娶你，就看他們有沒有把你介紹給他的親朋友友認識就知道了！他們剛和你交往時，會希望能夠保持低調，但久了之後，他們的佔有慾會越來越強，當愛到想把你娶回家時，就會想跟全世界宣示主權、告訴大家「你已經有主人了」，當男生身邊的朋友都知道你這號人物時，就代表你們已經是分不開的關係了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

星座代表：金牛座、獅子座、天蠍座、水瓶座

這幾個星座愛得謹慎，即使決定和你在一起，他們或許會給你真愛、但不一定會給你真心，如果在相處的過程中，你能感受到對方不僅是真的愛你，更是毫無保留的對你敞開心扉、讓你接觸到他的內心世界，那就表示他準備好要和你過一輩子了。因此想知道他們是不是真的想娶你，就看他們有沒有把真心交給你就清楚了。

星座代表：雙子座、處女作、射手座、雙魚座

這幾個星座如果真的想和你走一輩子，就不會做出會讓你誤會的事，即使這些男生異性緣很好、身邊常常圍繞著許多異性，但都不足以成為男生的誘惑。一旦這幾個星座男真的想娶你，他們就會懂得推開對方、保持安全距離，甚至連曖昧的可能性都沒有，因為在他們的心中，就只有你一個。