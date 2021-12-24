　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

12星座男「想娶你」的舉動！牡羊霸氣宣示主權、水瓶真心掏給你

▲▼戀愛,約會,男女,愛情,玫瑰,交往,婚姻,幸福,情侶,結婚,求婚。（圖／達志／示意圖）

記者老嘉郡／綜合報導

情侶之間交往久了，就會開始思考是否要邁向人生的下一階段，但要怎麼知道對方也真的也想和你走一輩子呢？星座網站「星座好朋友」統整了12星座男生在認定對方後，會做出的一些舉動，仔細觀察你的另一半，也許他早就已經視你為他的唯一囉！

星座代表：牡羊座、巨蟹座、天秤座、魔羯座
這些星座的男生到底想不想娶你，就看他們有沒有把你介紹給他的親朋友友認識就知道了！他們剛和你交往時，會希望能夠保持低調，但久了之後，他們的佔有慾會越來越強，當愛到想把你娶回家時，就會想跟全世界宣示主權、告訴大家「你已經有主人了」，當男生身邊的朋友都知道你這號人物時，就代表你們已經是分不開的關係了。

情侶，交往（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

星座代表：金牛座、獅子座、天蠍座、水瓶座
這幾個星座愛得謹慎，即使決定和你在一起，他們或許會給你真愛、但不一定會給你真心，如果在相處的過程中，你能感受到對方不僅是真的愛你，更是毫無保留的對你敞開心扉、讓你接觸到他的內心世界，那就表示他準備好要和你過一輩子了。因此想知道他們是不是真的想娶你，就看他們有沒有把真心交給你就清楚了。

星座代表：雙子座、處女作、射手座、雙魚座
這幾個星座如果真的想和你走一輩子，就不會做出會讓你誤會的事，即使這些男生異性緣很好、身邊常常圍繞著許多異性，但都不足以成為男生的誘惑。一旦這幾個星座男真的想娶你，他們就會懂得推開對方、保持安全距離，甚至連曖昧的可能性都沒有，因為在他們的心中，就只有你一個。

情侶，交往（圖／達志影像／美聯社）

►運動穿這件就贏了！

ET快訊
20多歲染疫女去過饒河夜市！　來台1個多月才確診
瑪莎3惡少「反告男大生動手」　宋媽媽怒：這種人可教化？
快訊／友達銷售處長神鬼搬運！　吞走公司24億元
2021台灣電視劇評分出爐！《華燈》僅第6　第1名是「這部」
快訊／立院三讀　父母可同時請領育嬰留職停薪津貼
快訊／確診者去過饒河夜市！　停業到明天下午
快訊／BTS成員確診！　返韓隔離中
科技大廠高管秘戀已婚女！　被分手拿性愛照逼復合　
瑪莎惡少詭辯「隨便亂打」　目擊者還原現場：倒地還猛踹頭

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

20多歲染疫女去過饒河夜市！入境1個多月才確診

月付1萬5住娘家「女婿處境超慘」　豬隊友逼吞下！他怒逃回家

傻眼！玉山獼猴智力堪比幼兒　學騎士動作拉坐墊、開行李箱覓食

12星座男「想娶你」的舉動！牡羊霸氣宣示主權、水瓶真心掏給你

爆乳鋼琴女神「YouTube頻道保住了」！　粉絲激動：世界和平

嚴防「7+7居檢」破口！三大注意事項曝光　防疫醫師：比照防疫旅宿

沈富雄指疫情將流感化　陳時中：列為參考、現嚴陣以待

牛津發表打3劑AZ可抗Omicron　陳時中：下周由專家小組討論

元旦領唱國歌挨批洗白！陳時中3點回應「我認為這是個人的榮譽」

饒河夜市「店家緊急關閉清消」！指揮中心：可能是境外案例足跡

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

聲林之王3_EP04_ PROMO自創曲大展個人魅力 老師們讚嘆不已

李佳穎40歲不急嫁「等想受孕的時候」　不害怕踏入婚姻「什麼大風大浪沒見過」

對向車路口未讓直行！左轉竄出　駕駛閃避不及...直接衝撞早餐店

屁孩騎「改管機車」緊貼轎車後方　一路按喇叭逼車...網：在吸尾流？

女29歲檢查出肺癌七天術後紀錄　她呼籲：要做「低劑量電腦斷層」

黑人陳建州挨批「兄弟出事逃超快」　發聲點名彈頭！「大家都遍體鱗傷」

大隊接力剛接棒直接「領先一圈」　帥氣翻筋斗滾完秒衝刺還得第2名

完結篇？李靚蕾又發文「到此為止」　王力宏重生路上「會支持和協助他」

20多歲染疫女去過饒河夜市！入境1個多月才確診

月付1萬5住娘家「女婿處境超慘」　豬隊友逼吞下！他怒逃回家

傻眼！玉山獼猴智力堪比幼兒　學騎士動作拉坐墊、開行李箱覓食

12星座男「想娶你」的舉動！牡羊霸氣宣示主權、水瓶真心掏給你

爆乳鋼琴女神「YouTube頻道保住了」！　粉絲激動：世界和平

嚴防「7+7居檢」破口！三大注意事項曝光　防疫醫師：比照防疫旅宿

沈富雄指疫情將流感化　陳時中：列為參考、現嚴陣以待

牛津發表打3劑AZ可抗Omicron　陳時中：下周由專家小組討論

元旦領唱國歌挨批洗白！陳時中3點回應「我認為這是個人的榮譽」

饒河夜市「店家緊急關閉清消」！指揮中心：可能是境外案例足跡

遭不當照顧！8月男嬰癱軟「終身失明」　惡保母下場出爐

富邦悍將找5洋將　後援型洋投搭配曾峻岳

聖誕禮物被偷GG了　小孩超失望「眼神死」！全家衰照曝光網瘋傳

猛男消防員「擼狗狂親」網友眼冒愛心　菜鳥帥哥：阿嬤幫我報名的

富邦積極爭取王勝偉　丘昌榮：中線即戰力球具

台東首座國際認證足球場　提供選手完善訓練場地

獨攀中央尖山桃園市股長尋獲　斷崖上發現已無生命徵象

陸全國人大、政協表決通過 ！　2022年「兩會」時間公布

20多歲染疫女去過饒河夜市！入境1個多月才確診

月付1萬5住娘家「女婿處境超慘」　豬隊友逼吞下！他怒逃回家

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

生活熱門新聞

「神秘光球」37秒飛越西港被拍到

李靚蕾舊衣穿4年「耳環戴16年」打臉拜金說

王力宏出道被傳同性戀　他曝掩蓋1事

清大碩士面試8公司全摃龜！主管揭原因

默默蒐證忍6年「還有人敢娶李靚蕾嗎？」網列4點必娶

饒河夜市「店家緊急關閉清消」！指揮中心：可能是境外案例足跡

拜土地公　3歲女指供桌：好多人

人妻炮友是誰？重讀蕾神長文這2字有玄機

狗仔驚爆「人妻女神」賣淫！神人打臉了

第三劑今起全民開放！可混打3款疫苗　QA秒懂你適合哪個組合

嚐鮮IKEA威靈頓牛排！她開箱照嚇壞網

爆乳鋼琴YouTuber頻道停更　原因曝光網心碎

尾牙出現哪道菜最不爽？「這一道」好意外

快訊／今暴增20例境外移入！本土續+0

更多熱門

相關新聞

專家點名「5星座」天生富貴命

專家點名「5星座」天生富貴命

一年到了尾聲，今年有達成既定的目標了嗎？若是沒有，再過幾天又是一年的開始，更該充飽滿滿電力繼續前進，微博塔羅專家指出有「5星座」天生富貴命，不用太努力順風也順水，你也進榜了嗎？

吳姍儒怕「小妹太辣」會勾引到公公

吳姍儒怕「小妹太辣」會勾引到公公

2022最衰3星座！易「犯小人+破財」...化解方法曝

2022最衰3星座！易「犯小人+破財」...化解方法曝

節日做3件事　12星座男超有面子

節日做3件事　12星座男超有面子

關鍵字：

星座感情

讀者迴響

熱門新聞

快訊／汪小菲帶25歲妹回家！　大S親發聲

「藝人嫖客花名冊」瘋傳！狗仔揭：很大的未爆彈

愛女生前遭性侵！父為討公道動私刑打死他

李妍瑾凌晨1036字還原「彈頭強壓摸胸」現場

唐綺陽警告聖誕節2星象變化「負能量爆棚」：會壓垮生活

李妍瑾直播爆走「扯到周杰倫」曝溫泉事件叫囂彈頭

《女人我最大》女星宣布懷孕！

「神秘光球」37秒飛越西港被拍到

瑪莎惡少把男大生打重傷！竟反告傷害：他也有動手

彈頭秒回李妍瑾！認了指控「我當時妹太多」：深深地道歉

林俊傑遭曖昧點名氣炸　網友再曝「4私密截圖」

王力宏早洩自戀人格！為李靚蕾訂製生日蛋糕「主角全是自己」

被約泡湯不喜歡為何還去？李妍瑾說

「人妻女神」驚爆賣淫！狗仔4線索指出身分

李靚蕾舊衣穿4年「耳環戴16年」打臉拜金說

更多

最夯影音

更多
雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒
消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

聲林之王3_EP04_ PROMO自創曲大展個人魅力 老師們讚嘆不已

聲林之王3_EP04_ PROMO自創曲大展個人魅力 老師們讚嘆不已

李佳穎40歲不急嫁「等想受孕的時候」　不害怕踏入婚姻「什麼大風大浪沒見過」

李佳穎40歲不急嫁「等想受孕的時候」　不害怕踏入婚姻「什麼大風大浪沒見過」

對向車路口未讓直行！左轉竄出　駕駛閃避不及...直接衝撞早餐店

對向車路口未讓直行！左轉竄出　駕駛閃避不及...直接衝撞早餐店

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面