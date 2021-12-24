消防署「全國消防人員服裝改款設計競賽」　南消五大隊薛全成獲優等佳績

▲台南市消防局第五大隊文賢分隊隊員薛全成（左一），參加「全國消防人員服裝改款設計競賽」活動，取得優等佳績，實屬不易。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局救災救護第五大隊文賢分隊隊員薛全成，參加內政部消防署舉辦之「全國消防人員服裝改款設計競賽」活動，取得優等佳績，實屬不易。

該競賽由邀請之資深設計師等專家學者組成評選小組，自全國徵選作品中取前12名作品，再由全國各級政府單位編制之消防人員具名票選，以最高票數6件作品依序排名，薛員從中脫穎而出取得優等佳績實屬不易。

消防人員勤務多樣性，雖已修正消防制服準則，簡化頻繁更換服裝之不便，但其材質及顏色規劃卻長期未變更。現有棉製工作服延展性不佳，剪裁屬辦公文書工作之樣式，執行災害搶救或緊急救護時，相對侷限人員的動作靈活度；材質單薄透氣性不良，高強度救災救護易破損，執勤中悶熱影響舒適；顏色規劃上，深紅及鐵灰皆為深色系配色，於夜間執行勤務時辨識度低，大幅增加執勤之危險性。

所以這次服裝改款著重於更替高延展性材質，針對勤務需求設計剪裁以及高明度顏色使用，本次設計以台南市消防局的橘色救護polo衫為創作發想，融合上身色塊顯眼、胸下大面積防污、局部反光及膝蓋護具便利拆裝理念，並請教成衣業者，考量製作成本，剪裁位置、大小適當、材質親膚舒適性等。

消防局長李明峯表示，薛員將實際工作經驗，利用消防局救護POLO衫為發想，針對服裝示警度、抗污色塊安排、夜間反光、螢光範圍調整、融入活動式護具設計，並徵詢業者討論服裝剪綵及使用材質，兼顧製作成本之考量，達成穿著上之舒適與使用便利性。藉由本次設計競賽活動，在未來作為修正消防服制之參考依據。