兩男路上「扮狗搶食」想當網紅　被責令「停止更新3個月」

記者蔡紹堅／綜合報導

河北省沙河市2名男子日前在大街上扮演狗，爭奪擺放在地上的一盆狗食，還互相毆打，並將過程全上傳到網路，引起了許多網友的不滿。當地網信辦22日宣布，2人的行為給網路生態環境造成了嚴重負面影響，已責令立即刪除影片，自行停更3個月。

從影片中可以發現，身穿白色衣服的男子身上綁著繩子，跪在地上，面前有一盆狗食，而就在白衣男跪著向前移動，準備要吃狗食時，對面出現了一名穿黑色衣服的男子，半蹲在地上用腳把狗食踢翻，並且手腳並用攻擊白衣男。

▼兩男扮狗搶食，地上一團髒亂。（圖／翻攝微博）



影片很快在網路上大量流傳並引起網友的不滿，「太低俗了。」「浪費食物。」「為了吸引眼球，連這種事情都做。」「毫無營養，還會影響青少年的心理健康與價值觀。」

當地官方很快也注意到該段影片，河北沙河網信辦22日通報，在日常巡查中發現本地網路上廣泛流傳「兩名男子大街上扮狗奪食」的影片，引起廣大市民的強烈不滿，給沙河市網絡生態環境造成了嚴重負面影響。

沙河網信辦指出，已依法依規對網上發布低俗內容的兩名「網紅」進行約談，責令以上兩人立即刪除相關違法違規內容，簽署《文明上網承諾書》，提交書面整改報告，並要求該短影音帳號自行停更3個月。