愛女生前遭性侵！父為討公道動私刑　他全身「119處傷痕」慘死

▲林姓男子為替女兒報仇，竟動私刑打死人。（示意圖／Pixabay）

記者陳韻如／台中報導

林姓男子因懷疑女兒遭王姓男子等人下藥性侵，還拍下影片，女兒才會想不開輕生，因此找來曾姓友人、蔡男等人挾持王男逼供。王男事後供出莊姓男子才是全案主謀，但王、莊兩人互相推卸責任，遭林男等人持棍棒、電擊凌虐，王男傷重慘死，莊男也傷痕累累。台中地院近日審結，林、曾、蔡3人分別被依傷害致死罪判處12年4月、10年8月、8年6月徒刑。

根據判決，林男的女兒2017年11月間服藥輕生，他認為主因是遭到王男等人下藥迷昏性侵，還拍下影片威脅，女兒才會想不開。事隔將近2年，林男對這件事仍耿耿於懷，於是與曾男商議要找王男招認，說出實情並交出影片。

林男等人於2019年7月間循線找到王男，並將人帶到南投埔里一間摩鐵盤問，王男當場被嚇得供出，莊男才是主謀，並聲稱會找出影片。林男當下一聽，便要求王男寫下道歉書、涉案人名單，並下跪認錯後，才讓王男離開。

直到同年8月間，王男因外出剪髮時，被李男等人趁機挾持到彰化花壇一處三合院，而莊男則是被林男透過管道約到KTV唱歌，再趁著其與弟弟赴約時，將兩人一同押至三合院與王男對質。

不過，王、莊兩人不斷互相推卸責任，林男等人氣不過持熱熔膠條、棍棒毆打與電擊，王男全身至少有119處棍棒傷，最終導致其橫紋肌溶解症、大範圍皮下組織及肌肉出血、呼吸道嗆入胃內容物而死；莊男則是全身瘀挫傷、縱膈及皮下氣腫、橫紋肌溶解症、急性腎衰竭及肝發炎等。

事後，蔡男發現王男全身冰冷僵硬，才將人送到醫院急救，但王男仍是傷重不治，而蔡男隨即告知林男此事，並表明自己已報警投案，林男自知法網難逃，才自動到警局說明。

法院審理後認為，林男不思合法使段解決紛爭，只因為自己認定女兒的死與王男有關，就與友人共謀犯案，而曾男不僅答應參語，還著手策畫安排，更找來蔡男協助，而事後三人均未與王男家屬達成和解，法官最終依法判處林男12年4月、曾男10年8月、蔡男8年6月徒刑。全案可上訴。