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高雄青年租屋補助放寬！最新方案出爐　3大族群每月最高3400元

▲▼招商,高雄,亞灣區,BOT,遊艇碼頭,海洋局。（圖／記者陳建宇攝）

▲高雄市推動居住正義，主打社會住宅、租金補貼、首購房屋地利貸款以及課徵囤房稅。（圖／記者陳建宇攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市推動居住正義，主打社會住宅、租金補貼、首購房屋地利貸款以及課徵囤房稅。其中，青年租屋補助方案正式出爐，單身青年、青年已婚家庭、青年育兒家庭都可申請補貼，預計增加1萬戶補助名額，每月最高3400元。

▲▼高雄居住正義。（圖／高雄市政府提供）

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▲▼高雄推動居住正義。（圖／高雄市政府提供）

▲▼高雄居住正義。（圖／高雄市政府提供）

▲▼高雄居住正義。（圖／高雄市政府提供）

高雄市長陳其邁今天出席三民區「明仁好室」社宅開工典禮，針對未來高雄社宅發展，預計蓋10500戶，中央是7700戶，地方2800戶，強調中央和地方會合作來讓年輕朋友在社會的居住權獲得充分保障。

▲▼高雄居住正義。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄目標興建10500戶社會住宅。（圖／高雄市政府提供）

陳其邁說，高雄社宅地點都挑在交通便利、地點合宜的地方，並提供多功能的包括托育、日照等服務，希望在整體公共服務的功能全面提升，以人為本作為出發點，並非只有房子的硬體建設，也在於軟體的公共服務、社會服務的功能。未來租金會相對於其他地方便宜，40%會由市府提供給弱勢朋友，保障弱勢朋友在居住上的需求。

高市府指出，內政部租金補貼16000戶，但現有制度有70%青年族群無法獲得政策優惠，並無法獲及有需求的年輕人。因此，高雄市推動居住正義，3大優先原則為青年優先、弱勢優先、市民優先。

▲▼高雄居住正義。（圖／高雄市政府提供）

▲▼高雄市將申請條件放寬，青年租屋補助擴大名額。（圖／高雄市政府提供）

▲▼高雄居住正義。（圖／高雄市政府提供）

高雄市也將申請條件放寬，現行要求本人及配偶戶籍成員於全國無自有住宅，放寬後僅要求本人及配偶於本市無自有住宅。另外，每人每月平均所得要低於最低生活費2.5倍（110年度為33,353元），放寬後為每人每月平均低於最低生活費3倍（110年度為40,023元）。

3大補貼名額將增加1萬戶，對象包含單身青年、青年已婚家庭以及青年育兒家庭，每月補貼金額分別為2000元、3200元，最高是3400元。

最新補貼方案實施時間將視高雄市房屋稅徵收自治條例修法通過後，並搭配每月租金補貼申請時間（每年2月、8月申請 ）。此外，市民首購低率房貸，最低1.31%起，貸款期限最長有40年；推動囤房稅後，非自住房屋從現行皆為1.5%，改為3戶以下課2.4%。持有4戶以上3.6%，預估自治條例修正草案於議會三讀通過後，2023年將影響5.4萬人、7.1萬戶房屋。

▲▼高雄居住正義。（圖／高雄市政府提供）

▲▼高雄提供市民首購低率房貸以及將推動囤房稅。（圖／高雄市政府提供）

▲▼高雄居住正義。（圖／高雄市政府提供）

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