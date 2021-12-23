彈頭說的「王朝903女友」事件還原　閨蜜撕破臉輕生！警察也說玄

▲女子多年前在飯店裡穿紅衣輕生的往事意外被鄉民討論。（圖／翻攝臉書，下同）

記者葉國吏／綜合報導

王力宏遭前妻李靚蕾爆料摧毀形象，許多藝人好友對此事都噤聲不談，不過南拳媽媽成員彈頭在臉書開砲，文章中一句「王朝903是誰的女朋友上吊」更是引起批踢踢鄉民關注。

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經查後發現，在2016年10月26日晚間，台北市王朝飯店經傳有女子輕生，現場留有一封遺書，上頭透露跟有人有糾紛才尋短。而從該女子的臉書可以看到，疑似生前跟閨蜜吵架，發文「你會下地獄，因為我一定會找你，我就是這麼可怕！」

根據了解，該女子外型亮麗，是西門町一家韓流服飾店店長，也是某偶像歌手的粉絲，不過後來也因為這位偶像跟閨蜜撕破臉。這起命案在當時引起不小討論，甚至還傳出警方到現場蒐證有不科學事件發生。

當時警方進房發現屍體後，警員要將遺書拍照存證時，照相機無端故障，怎麼按快門都沒反應，隨後清晨5時39分，飯店設備又突然故障跳電，導致變電箱遭波及燒毀，周邊1697戶大停電，飯店搶修不好，接近中午才恢復部分供電；飯店表示，應為台電配電線出現輸電異常，導致停電，影響多達600多人。

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