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客製窗簾輕鬆在家完成　從訂製到宅配宜得利一次解決

▲家居擺設中尤其是窗簾可以為家中帶來不一樣的氛圍，現在不只可以親自挑選想要的花色、吊環等，滿足客製化需求，同時不用出門就可以輕鬆選購送到家。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者蒲世芸／採訪報導

歲末年終不少人都想讓家中煥然一新，可是又擔心可能必須花掉許多時間跟金錢，其實或許只要換掉家中的窗簾，就能讓家裡擁有不同風格與氣氛。窗簾在台灣家庭中十分常見，早期一般多為遮光和遮熱功能，但隨著受到亞洲鄰近國家，如日本的影響，消費者也逐漸開始對窗簾挑選更加講究。不只會隨著季節來做更替，更希望可以透過窗簾來呈現主人風格偏好和個性。

▲業配宜得利家居窗簾訂製服務 截圖 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲可以體現點綴出家中風格的窗簾，消費者在選擇上越來越講究。（圖／記者謝婷婷攝）

窗簾達人林盟翔說，「目前的話以整個是綠色系的款式，包含像是有葉子、花草這樣的裝飾與花色，是客人比較喜歡的。主要是因為如果是過於鮮豔的顏色，台灣人還是比較不太敢去嘗試；但像一些比較大地色系，還有耐髒的款式，是現在比較人氣的選擇。」

▲▼客製窗簾輕鬆在家完成　從訂製到宅配宜得利一次解決。（圖／記者謝婷婷攝）

▲只要動動手指就可以輕鬆客製打造心目中的窗簾。（圖／記者謝婷婷攝）

其中宜得利家居日本縫製NT訂製窗簾，受到不少消費者喜愛關鍵，窗簾達人林盟翔提到主要有五大原因，「一、透過形狀記憶加工，維持窗簾穩定度，即便多次清洗，窗簾摺痕也不易變形；二、窗簾布料對花加工，讓花色完美銜接，看上去更加美觀。三、側邊加強車縫，窗簾側邊多摺一道後再車縫，可使窗簾形狀更加穩定。四、窗簾上擺打摺部分長度9公分，與一般現成窗簾相比長度加長，可使窗簾摺痕更明顯且不易變形。最後則是下擺增加荷重的陶瓷片，加強窗簾垂墜感，弧度更加優美。」

▲業配宜得利家居窗簾訂製服務 截圖 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼宜得利NT系列訂製窗簾，擁有五大特點在使用上更穩定不容易變形。（圖／記者謝婷婷攝）

▲業配宜得利家居窗簾訂製服務 截圖 。（圖／記者謝婷婷攝）

不只強化了窗簾的實用性和美觀，現在就算沒有時間到現場挑選，只要在家動動手指，就可以輕鬆更換家中窗簾，改變空間氣氛。窗簾達人林盟翔說，「進到宜得利官方購物網站頁面以後，就可以選擇想要的系列款式。比如說是兩倍摺、無摺、吊帶；1.5倍摺或者是吊環的窗簾，可以先選擇自己想要的樣式再去做點選，同時也可以一併填入需求的寬度和高度。」從客製心中想要的窗簾，到宅配到家變得更簡單容易，根據檔期不同有不一樣優惠活動，輕鬆幫家裡的顏質擔當窗簾布完美變身。

宜得利家居訂製窗簾　https://bit.ly/3s1ScCC

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