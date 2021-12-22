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中國西安「宣布封城」！1300萬居民限制出戶　每戶每2天1人外出購物

▲▼陝西西安新冠疫情。（圖／CFP）

▲中國陝西西安新冠疫情嚴峻，當局宣布封城。（圖／CFP，下同）

記者閔文昱／綜合報導

大陸衛健委22日通報，過去一天新增確診病例77例，其中本土病例57例（陝西53例，其中西安市52例、咸陽市1例；廣東2例，均在東莞市；天津1例，在西青區；廣西1例，在防城港市）。而在各省市之中，目前情況最為嚴重的就是陝西西安。對此，西安市22日宣布「封城」，1300萬的居民必須留在住家，且限定一戶家庭，每2天只能1人外出採買。

綜合陸媒報導，西安市目前已經出現社區傳播，因此自12月23日零時起，全市約90個社區封閉式管理，非生活必需場所暫時停業，全市3574所學校停課，採取在線教學，居民非必要不離開住家，而要離開西安的民眾則須持有48小時核酸檢測陰性證明，並提供單位公函及審批手續。另外，全市長途客運班線則暫停營運，計程車、網約車則不得出市或進入中高風險地區。

▲▼陝西西安新冠疫情。（圖／CFP）

根據西安市新冠肺炎疫情防控指揮部研究決定，當地新增27個中風險地區，目前共有1個高風險、40個中風險。當局稍早指出，22日起，西安市七個一級客運站全部停運。據了解，紡織城客運站、三府灣客運站、城西客運站、城南客運站、城北客運站、西安市汽車站目前已陸續停運，線路恢復時間等待通知。

通報顯示，截至12月21日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例1765例（其中重症病例7例），累計治癒出院病例94143例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例100544例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者1394304人，尚在醫學觀察的密切接觸者55187人。

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