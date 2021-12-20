王力宏穩坐「渣男第一名」　連羅志祥、林秉樞都難超越！原因曝光

▲王力宏渣男行徑，沒有人可以超越。（圖／翻攝自王力宏、羅志祥IG）

記者施怡妏／綜合報導

王力宏被前妻李靚蕾爆料私下約砲召妓、劈腿等混亂男女關係，事件延燒3天，今（20）中午終於道歉，有網友想起去年初，周揚青也踢爆「小豬」羅志祥長期劈腿、約炮、玩多P，好奇「經過王力宏的事後，誰是渣男你會驚訝？」對此，有網友認為，應該沒有人可以超越，王力宏坐實渣男第一名。

有網友在PTT發文，王力宏出到二十多年來，一直都是清新、陽光、鄰家大男孩的形象，婚後也被媒體冠上「愛家好男人」的稱號，不管是家世背景、音樂、個性、長相都無懈可擊，結果被前妻爆出婚後約砲，劈腿等渣男行為，「經過王力宏的事後，誰是渣男你會驚訝？」

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對此，有網友回文，「王力宏之後，應該很難有人超越他」，雖然羅志祥或是林秉樞都很渣，但有一點跟王力宏不一樣，「都是單身貴族，就沒一個確實的把柄啊」，再加上王力宏已經結婚生子是個爸爸，且多年都是優質偶像的好形象，「要比優質，已經沒甚麼人可以比王營造出這麼優質的人設」。

▲網友認為，王力宏的人設太優質，讓人覺得反差很大。（圖／翻攝自PTT）

對於偶像一出道有人設的現象，他也感嘆，「這個數據時代，不可能有人像王一樣去營造人設，王的例子就是在揭露，過時的偶像操作，碰上數據流量時代，會死得多慘」。

對此，網友們也表示，「再加上王有高學歷，給人印象叫做有家教，要找到一樣人設很難」、「他這種全家高學歷，在演藝圈幾乎沒有，很難找出跟他拼的」、「這個名號完整跟了王力宏幾十年 ，形象好、形象佳、純情男、愛家好老公，這些名號都沒有固定的貼牢在某位藝人身上」。