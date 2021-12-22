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快訊／歐盟承認台數位疫苗證明、7+7+7首批返家　指揮中心14:00說明

▲▼指揮中心12/21記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（12/22）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由莊人祥發言人說明疫情及防疫作為等事宜。歐盟昨天宣布承認台灣的「數位疫苗證明」，代表台灣正式加入歐盟「數位新冠證明系統」，指揮中心指揮官陳時中今上午表示，還有很多國家持續在談；此外，昨日為春節專案7+7+7返家首日，相關情況預期記者會中說明。

新冠肺炎肆虐全球兩年，各國持續積極施打疫苗，而歐盟也建立數位新冠證明世界性標準，目前已有55國加入，包括27個歐盟會員國、28個非歐盟會員國加入，為目前國際最主流運作數位新冠證明系統，歐盟共已核發逾6億張EU DCC，昨也宣佈承認台灣核發的 「COVID-19疫苗接種證明書」與歐盟核發的「歐盟數位COVID證明」具同等效力。

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針對歐盟承認台灣疫苗接種證明，陳時中今上午在立法院受訪時回應，歐盟是相當重要的據點，因為國家也多，裡面不只涵蓋歐盟，還有其他國家在，現在也還跟很多國家在洽談中。

但陳時中也直言，歐盟承認的是疫苗接種證明的有效性，在疫苗廠牌認證方面，各國採用標準各有不同，疫苗廠牌並不是在證明裡，歐盟承認的證明只是證明接種疫苗不是假的。

採用春節檢疫專案「7+7+7」的旅客21日起陸續期滿168小時，只要醫療單位到防疫旅館PCR採檢陰性，且返家居家檢疫的環境符合規定，就可全程戴口罩，並搭乘地方政府安排的防疫車輛，返家接續後7天檢疫。

北市衛生局表示，12月20日第一批選擇C方案（即指「7+7+7」）的檢疫者進行離開防疫旅館前採檢，北市計採檢638人，其中636人陰性，2人陽性，皆已收治於醫院隔離治療。

陳時中今早也表示，這2例會列在境外移入，下午記者會統一報告，案例未進入社區就被攔截，對社區影響小。

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