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男友喊窮「直接寄生」！她砸30萬幫買重機　崩潰：被當成提款機

▲▼領錢,匯錢,匯款,轉帳,ATM。（圖／記者曾筠淇攝）

▲男友狂喊窮！她「砸30萬幫買重機」大嘆：我是提款機。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友在爆料公社App表示，她跟男友交往2年多，但自從交往的第2個月開始，她似乎變成了男友的提款機，每次約會幾乎都是她出錢，甚至男友要買3C產品、健身器材及重機也要她幫忙買單，讓她十分痛苦，直呼「我是你的提款機嗎？」

原PO在爆料公社App匿名公社表示，她跟男友交往2年多，由於她談戀愛不喜歡造成對方負擔，所以平常約會、逛街吃飯或旅遊，她都會一起分擔費用，不料交往第2個月起，全部都變成她一個人出錢。

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她指出，除了約會吃飯的錢外，包含加油、修車等，還有男友自己想買的3C產品、健身器材等，全部都是她出錢，前陣子男友突然說「喜歡重機」，儘管她暗示「以後有能力可以買」，男友仍拉著她到車行直接下訂單。

原PO最後硬著頭皮花花30萬元買下來，事後又貼了幾萬元給男友改車，這種情況讓她開始害怕，「好像只要在一起，我又得多拿出一筆錢出來，兩人也越來越少見面，見面時，還要聽男友抱怨沒錢」，讓她真的很累、很痛苦。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「不用說直接放生啊，你還在等什麼」、「他可能覺得你不論怎樣都會付錢吧，還不快逃」、「這不是男友，是在包養了吧」、「根本就是把你當工具人提款機啊」、「沒感情了還不分手，你是在等什麼」。

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