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「7+7+7」首批今返家　指揮中心提醒：違反規定最重罰百萬

▲▼指揮中心12/21記者會。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

春節檢疫7+7+7方案自12/14起實施，該日入境旅客至今已陸續期滿，經由醫療單位前往防疫旅館採檢陰性後，若環境也符合規定，就可搭乘防疫專車返家做居家檢疫。指揮中心也提醒，必須確實遵守專案中所載之規定，若違反，最高依法可處100萬元罰款。

指揮中心發言人莊人祥今（21）在疫情記者會提到，從今日開始7+7+7方案已有旅客陸續期滿168小時，只要醫療單位到防疫旅館採檢陰性，且返家居家檢疫的環境符合規定，就可全程戴口罩，並搭乘地方政府安排之防疫車輛，返家接續後七天檢疫。

莊人祥提醒，回家後另外還有一次PCR檢測，衛生單位會通知到指定地點採檢，期間須配合健康關懷回報結果，後7天的自主健康則以雙向簡訊方式通報，另有同住者則需自費快篩結果以雙向簡訊回報。

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莊人祥強調，特別注意居家檢疫期間應留在家中，不得外出，確實遵守春節檢疫專案所載居家檢疫通知書規定，務必不可居檢者共同使用衛浴等，若違反相關規定依法最高可處一百萬元罰款。

中央流行疫情指揮中心今(21)日表示，本(2021)年12月14日起入境擇定春節檢疫專案C方案之民眾，將自12月21日起陸續期滿168小時，凡經檢疫第6天PCR檢測陰性及返家居家檢疫環境與條件均符合規定者，請全程佩戴口罩，搭乘地方政府安排之防疫車輛，返家接續後7天在家居家檢疫，並配合以下檢測措施：

一、檢疫期間第10天(Day 10)以家用快篩檢測1次，並配合健康關懷回報結果。
二、在家居家檢疫期滿前(Day 13-14)進行PCR檢測1次。
三、檢疫期滿後，自主健康管理期間第6至7天(Day 20-21)以家用快篩檢測1次，並以雙向簡訊回復篩檢結果。

指揮中心再次提醒，在居家檢疫期間，應留在家中，禁止外出，亦不得出境或出國，確實遵守「防範嚴重特殊傳染性肺炎入境健康聲明暨居家檢疫通知書(春節檢疫專案)」所載規定，並呼籲返家後7天係採1人1室之檢疫者，其同戶內同住者(非居家檢疫者)應共同遵守以下加強暨自主健康管理相關規定及檢測措施，包括：

一、於檢疫者返家第3天、第7天各進行1次自費家用快篩，並以雙向簡訊回報結果。
二、檢疫者返家檢疫同住期間加強自主健康管理7天，檢疫者檢疫期滿後，接續一起自主健康管理7天。
三、請務必不可與居檢者共用房間、衛浴，亦不可同處、共食；若須提供其必要之生活協助(如生活補給)時，雙方皆應採取適當防護措施，包含佩戴口罩、保持社交距離，並儘量縮短接觸時間)。

指揮中心強調，檢疫措施是控制疫情的必要防線之一，請民眾務必遵守檢疫期間相關事項，如有違反規定，依法最高可處新臺幣100萬元罰鍰。

▲▼7+7+7檢疫注意事項。（圖／指揮中心提供）

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