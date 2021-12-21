2男1女摩鐵開趴！1男全裸陳屍浴缸　房務人員開門嚇傻

▲嘉義市2男1女在摩鐵毒趴，一名52歲男子卻全裸陳屍浴缸，圖為警方在附近發現的毒品吸食器。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、林昱萱／嘉義報導

嘉義2男1女20日凌晨到某間旅館休息，之後其中張姓男子、李姓女子先行離開，唯有厲姓男子遲遲未未外出，而當房務人員發現時，厲男全身赤裸倒臥浴缸，且已經明顯死亡。對此，檢警調查後發現，厲男的身上並無外傷，但卻於四周發現了被丟棄的吸食器，認為有可能是因為吸毒，而導致意外發生，同時也認為張、李2人涉吸食毒品、遺棄致死罪嫌。

據悉，厲男、張男、李女都曾經有吸食毒品的前科，3人於20日凌晨5時許開車到嘉義市的一間汽車旅館休息，而檢警調查後發現，3人抵達摩鐵後，於房間內展開吸毒趴，但過程中厲男突然感到身體不適，因此到浴缸內休息，但等到退房時間要到時，厲男卻遲遲沒有出來，因此張、李2人匆匆離開現場，獨留厲男1人在房內。

張、李2人離開後，透過另名友人打電話到摩鐵，對房務人員聲稱要找外套，而等到房務人員進入房間後，就發現厲男倒臥在浴缸內明顯死亡，嚇得趕忙報警。對此，李女向警方供稱，當時離開時摩鐵時，厲男仍有意識，當時對方還有回應自己。不過，對於李女的說法，警方仍表示存疑，目前已經先將李女函送、也正進一步追查張男下落，而至於事件詳細發經過仍有待後續調查。