北京冬奧採「全程閉環管理」　入境前接種疫苗免21天隔離

▲北京冬奧將有2000多名運動員參賽。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

北京2022年2月將舉行冬季奧運，為應對全球肆虐的疫情，冬奧防疫手冊（第二版）近日發布，稱「閉環管理」是重要防控措施，其中規定所有參與人員，至少要在14天前完成新冠疫苗的全程接種；未完成全程接種人員，必須在抵達北京後接受21天集中隔離。

國際奧委會、國際殘奧委會和北京冬奧組近日發布「北京冬奧會及冬殘奧會第二版防疫手冊」。內容顯示，「閉環管理」是一種特殊管理方法，通過減少不必要的接觸，在保證涉奧人員和中國公眾安全的同時，完成日常工作。

《防疫手冊》明確指出，從明年1月23日至冬殘奧會結束，將實施閉環管理，以確保冬奧會的安全舉辦，範圍涵蓋抵離、交通、住宿、餐飲、競賽、開閉幕式等所有涉冬奧場所。

閉環管理下，涉奧人員全程正確佩戴無呼吸閥的KN95/N95/FFP2口罩，或同等標準的醫用防護口罩，訓練、比賽、進食、飲水及獨處房間時除外；運動員保持2公尺距離，與其他人員保持至少1公尺距離；使用冬奧會專用交通系統，如有行程需要，將為閉環內人員預留專用高鐵。

▲ 北京冬奧即將到來。（圖／路透）

《防疫手冊》規定，涉奧人員抵達中國前必須接受遠程防控，譬如至少14日前完成新冠疫苗全程接種；14日前開始，每天監測自身健康狀況，並通過「冬奧通」健康監測系統上傳。

另外，在航班起飛前96小時內要進行2次核酸檢測，2次至少間隔24小時，其中一次檢測須在航班起飛前72小時內完成，任何一次檢測呈陽性將無法獲得入境許可。既往感染者還需提供額外檢測和材料。

《新華社》指出，接下來幾周國際奧委會、國際殘奧委會和北京冬奧組委還將繼續舉行一系列吹風會，提供進一步的政策信息。考慮到全球疫情的不斷變化，在賽前和賽時必要的時候，還將及時採取額外的防疫措施，確保所有涉奧人員和當地民眾的安全。