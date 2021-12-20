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5層樓「土石流蛋糕」要2.1萬！老闆娘拒退款　她：陶土狗要7000？

▲▼5層樓「土石流蛋糕」要2.1萬！老闆娘拒退款　她氣炸：陶土狗要7000？。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲原PO花2.1萬訂製蛋糕，成品卻讓她難以接受。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

記者鄒鎮宇／綜合報導

手工訂製蛋糕因要客制化，通常要價不斐。一名女網友表示，她在聚會前跟店家訂製蛋糕，沒想到送來時底層破裂。她一想到這蛋糕要價2.1萬元，就氣得想直接跟店家退款，然而老闆娘起初拒絕，事後妥協時的回應更是讓她生氣。

該名女網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO文表示，她日前花費2萬1600元跟店家客制化聚會要用的蛋糕，雖然覺得貴，但為了大家開心還是忍痛付錢。沒想到，店家將蛋糕送到時，還沒下車就發現5層高的蛋糕下方毀損，彷彿土石流一般。

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▲▼5層樓「土石流蛋糕」要2.1萬！老闆娘拒退款　她氣炸：陶土狗要7000？。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲店家事後願意吸收蛋糕的錢，但要求原PO支付狗模型的7000元費用。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

原PO表示，她強烈懷疑蛋糕一開始就沒做好，派對前一天要求看蛋糕照片，卻被店家不斷敷衍，如今看到成品後，老闆娘還是要她們簽收「價值不菲的手工訂製破蛋糕」，讓她無法接受，「消費還是要慎選店家啊⋯能力不足，不夠專業，就不要硬接單啊！」

網友看完紛紛留言，「少個零就已經很多了」、「笑死人，狗做的根本不像」、「錢有這麼好賺？」「現在學做蛋糕來得及嗎」、「智商稅」、「就算這蛋糕沒變爛，實際他做的造型還真的是蠻醜的…一點都沒有要價2萬多的質感」、「我好像可以轉行賣蛋糕了」、「他這價位正常，不過成品做的不好」。

事後，原PO表示，老闆娘說「不然各退一步，蛋糕她賠，狗7000妳們要付的話」，讓她氣得想「給老闆娘一拳」。

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