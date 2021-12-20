Yumi微信截圖遭疑造假　陸博主實測：9年前對話紀錄真能找回

▲By2妹Yumi被捲入王力宏與李靚蕾的離婚風波。（圖／翻攝微博By2Yumi孫雨）

記者魏有德／綜合報導

By2妹Yumi（孫雨）被指為王力宏小三，19日晚間貼出與王力宏9年前的微信截圖，欲證明兩人為情侶關係，非外界所影射的小三或炮友。不過，文章發出後，部分網友反以微信上市時間點、刪好友後對話紀錄保存方式及頭像更新，質疑Yumi造假。對此，大陸微博博主實測發現，即便刪好友，9年前對話紀錄仍可以透過「特殊方式」找回。

▲Yumi貼出的微信對話紀錄最早時間顯示為2012年10月。（圖／翻攝微博By2Yumi孫雨）

微博《三言財經》指出，音樂組合By2中的孫雨發文否認「插足王力宏婚姻」，她透露自己和王力宏曾於2012年談戀愛，而李靚蕾與王力宏開始交往則是在2013年，而且自己與王力宏2015年就互相刪除微信。

Yumi為證明自己說法，公布與王力宏的微信對話記錄。記錄有二人日常交流及王力宏提出分手的內容。Yumi還透露，時隔多年，自己通過舊設備才恢復了與王力宏的聊天記錄。網友質疑，Yumi與王力宏早就不是微信好友，二人9年前的聊天記錄怎麼可能還找回來？對此，博主實測，互刪微信好友後，的確可以藉由舊設備恢復。

▲大陸微博博主實測發現，Yumi透過舊設備是可以恢復9年前的微信對話紀錄。（圖／翻攝微博By2Yumi孫雨）

據了解，當使用者在新手機將微信某好友刪除後，界面會跳出刪除聊天記錄的提醒，在新手機上便無法查到與該好友的所有聊天記錄。不過，始俑者在舊手機上登陸同一個帳號後，仍可查到自己與被刪好友的歷史聊天記錄（僅保留到最後對話時間）。

至於Yumi公布的聊天記錄最早時間點為2012年10月，有網友質疑當時還沒有出現微信通訊軟體。事實上，微信最早上市日期為2011年1月21日，即便在2012年時還未成為主流通訊軟體，但有數據顯示，2012年微信用戶已達1億，並且已經開始朝海外市場拓展，因此，這個疑點立論便顯得薄弱。

最後，有網友認為Yumi恢復的聊天記錄中，王力宏的顯示頭像是目前使用的頭像，因此被認為是穿越時空的P圖。對此，該博主實測後發現，微信恢復聊天記錄後，對方的頭像會自動更新為最新顯示，即使將好友刪除也會自動同步頭像更換資訊。