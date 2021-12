最佳前任Yumi被打臉　女律師「邏輯壓制」諷：婚前沒小三這種定義

▲By2妹Yumi坦言曾和王力宏正式交往,自稱是「最佳前任」。(圖/翻攝自Instagram/yumisecrets)



記者鄒鎮宇/綜合報導

王力宏的渣男行為被前妻李靚蕾爆出,其中被影射的By2妹妹Yumi承認曾和王交往,否認是小三,而是「最佳前任」,卻被李靚蕾回擊打臉。對此,知名律師李怡貞在臉書發文,以邏輯碾壓酸「絕對不是小三,婚前沒有小三這種定義」。

Yumi於19晚間發文表示,當時20歲的她和王力宏在2012年交往,兩人於2013年10月分手,而王則是在2013年11月27日結婚,「真好,我愛的人能幸福,而我也能成為那個『最佳前任』」。Yumi也強調,她2015年就跟王力宏互删微信好友、沒再聯繫,「再一次強調,我從未介入王力宏先生和李靚蕾小姐的婚姻,在王力宏先生婚姻存續期間,我問心無愧。」

然而,李靚蕾19日晚間再次回擊,PO出2015年8月6日的一張截圖,上方疑似是Yumi私訊王力宏的對話內容,寫道:「Hi there. How are you doing?」徹底打臉Yumi的聲明。

▲▼李靚蕾PO出證據打臉Yumi。(圖/翻攝微博)



對此,李怡貞在臉書發文狠酸Yumi表示,「自己的男友跟別的女人長年交往並且懷孕,然後被分手一個月後男友還立刻與帶球女友結婚,真的確實配『自稱』『最佳前任』,絕對不是小三,婚前沒有小三這種定義。」

網友看完紛紛留言,「真的截至目前為止,靚蕾真的是最強正宮!所有還在婚姻中沈淪的正宮都應該多向她學習」、「10月分手,11月結婚(已懷孕),男主真是時間管理大師啊」、「看了蕾蕾手上的證據,我相信蕾蕾第一次的聲明諸多保留,已經很給宏宏顏面了,所以慈悲魔人們啊,真正不想好聚好散的是一直不願意面對的那個啊」、「2天就走出失戀陰霾祝福對方,超強欸」、「蕾神已經立馬反擊了,保留證據真的好重要啊」。

