最佳前任Yumi被打臉　女律師「邏輯壓制」諷：婚前沒小三這種定義

▲By2妹Yumi坦言曾和王力宏正式交往，自稱是「最佳前任」。（圖／翻攝自Instagram／yumisecrets）



記者鄒鎮宇／綜合報導

王力宏的渣男行為被前妻李靚蕾爆出，其中被影射的By2妹妹Yumi承認曾和王交往，否認是小三，而是「最佳前任」，卻被李靚蕾回擊打臉。對此，知名律師李怡貞在臉書發文，以邏輯碾壓酸「絕對不是小三，婚前沒有小三這種定義」。

Yumi於19晚間發文表示，當時20歲的她和王力宏在2012年交往，兩人於2013年10月分手，而王則是在2013年11月27日結婚，「真好，我愛的人能幸福，而我也能成為那個『最佳前任』」。Yumi也強調，她2015年就跟王力宏互删微信好友、沒再聯繫，「再一次強調，我從未介入王力宏先生和李靚蕾小姐的婚姻，在王力宏先生婚姻存續期間，我問心無愧。」

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然而，李靚蕾19日晚間再次回擊，PO出2015年8月6日的一張截圖，上方疑似是Yumi私訊王力宏的對話內容，寫道：「Hi there. How are you doing?」徹底打臉Yumi的聲明。

▲▼李靚蕾PO出證據打臉Yumi。（圖／翻攝微博）



對此，李怡貞在臉書發文狠酸Yumi表示，「自己的男友跟別的女人長年交往並且懷孕，然後被分手一個月後男友還立刻與帶球女友結婚，真的確實配『自稱』『最佳前任』，絕對不是小三，婚前沒有小三這種定義。」

網友看完紛紛留言，「真的截至目前為止，靚蕾真的是最強正宮！所有還在婚姻中沈淪的正宮都應該多向她學習」、「10月分手，11月結婚（已懷孕），男主真是時間管理大師啊」、「看了蕾蕾手上的證據，我相信蕾蕾第一次的聲明諸多保留，已經很給宏宏顏面了，所以慈悲魔人們啊，真正不想好聚好散的是一直不願意面對的那個啊」、「2天就走出失戀陰霾祝福對方，超強欸」、「蕾神已經立馬反擊了，保留證據真的好重要啊」。

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