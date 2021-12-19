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台北市公投4案「同意＞不同意」　投票率47%全國最高

▲▼1218四大公投投票 首投族。 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲1218四大公投投票。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

四大公投結果出爐，在最具指標的台北市部分，根據中選會統計，四案的同意票皆大於不同意票，投票率47%，為全國最高。

中選會晚間完成開票，「重啟核四」同意票380萬4755張、不同意票426萬2451張；「反萊豬」同意票393萬6554張、不同意票413萬1203張；「公投綁大選」同意票395萬1882張、不同意票412萬38張；「三接遷離」同意票390萬1171張、不同意票416萬3464張。

《公民投票法》第29條明定，公民投票案投票結果，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額1/4以上者，即為通過；有效同意票未多於不同意票，或有效同意票數不足前項規定數額者，均為不通過。

本次總投票權人數為1982萬5468人，總額的1/4換算後為495萬6367人，公投案的同意票必須達到495萬6367票，且多過不同意票，公投才能通過。因此，本次四大公投皆未通過。

不過，在最具指標的台北市部分，四個公投案都是同意票數大於不同意票數，全國投票率41.09%，台北市47.07%，投票率全國第一。

台北市公投數據

【重啟核四】
同意票51萬4232票（51.17%）
不同意票49萬0692票（48.83%）

【反萊豬】
同意票53萬3890 票（53.07%）
不同意票47萬2147票（46.93%）

【公投綁大選】
同意票53萬9747票（53.67）
不同意票46萬6022（46.33%）

【三接遷離】
同意票53萬2642票（53.01%）
不同意票47萬2227票（占46.99%）

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