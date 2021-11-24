嘉義舊監宿舍群工程竣工　喜迎2021台灣設計展

▲▼嘉義舊監宿舍群三大工程竣工，喜迎2021台灣設計展。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府執行中央再造歷史現場計畫，自107年開始辦理「舊監宿舍群景觀工程」、「維新路134巷36、38號修復工程」、「實驗木場整復工程」，歷經3年、總經費7,200萬元，在今年9月底陸續完工。日前特別安排嘉義城隍廟城隍爺以及山海鎮什家將淨場，並用日本鏡開儀式來表達最高歡喜與敬賀之意，同時規劃日式茶具展及親子活動，邀請市民朋友重新認識嘉義舊監宿舍群，也為年底台灣設計展暖身準備。

市長黃敏惠表示，市府近幾年積極與法務部合作嘉義舊監獄閒置宿舍的修復再利用，雙方達成監獄圍牆內由法務部進行第二期修復工程，圍牆外宿舍區由市府尋求資源修復閒置空間。感謝文化部、各界以及住戶的支持，目前完成八戶宿舍變身為實驗木場、兩戶修復為表演空間及景觀修復工程，展現新的風貌與活力。台灣設計展三大主展區都很重要，期待法務部加速進行嘉義舊監獄第二期工程，讓整體園區成為嘉義市另一個城市新亮點。

黃敏惠市長指出，嘉義市有超過6千棟的木構房屋，因此將宿舍群定位為振興嘉義木文化的心臟，是培養木業人才的培養皿，未來更將擔任產官學界木產業交流與推動的平台。在宿舍區以外，民間參與的舊屋力、老屋卸妝計畫，都是市民共同參與木構建築的方式。過去製材產業讓嘉義市繁榮50年，未來我們要共同努力，讓木元素持續在這座城市扎根。

文化部次長蕭宗煌感謝黃敏惠市長與法務部共同推動計畫，相較熱鬧的檜意森活村，舊監宿舍群這邊多了一點文靜與深度，相信會成為嘉義市的新亮點。法務部矯正署黃俊棠署長指出，嘉義舊監獄已經超過百年，第一期已修繕完成，第二期工程已經報文化部，期望盡快修復完成，搭配宿舍群成為整體園區，不僅能促進地方繁榮，更能呈現其獨特的文化脈絡。

日台交流協會高雄事務所副所長古田清史今日也特別到場，文化局表示，事務所之前來訪時，得知舊監獄宿舍群正在進行修繕，當時雙方約定完工後可進行交流。因此在啟用日合辦「木宿清寂」日式茶器具展，即日起到明(111)年1月2日，配合設計展期間在矯正塾1921展出，12月25日在嘉義公園內的昭和J18也安排一場茶席講座體驗。黃敏惠市長也特別感謝日本在疫情嚴峻時，捐贈了420萬4千劑的AZ疫苗給台灣，展現雙方友好的溫馨舉動。

文化局長盧怡君指出，在執行三大工程計畫過程中，文化局同步登錄「嘉義舊監獄演武場」為歷史建築，及嘉義市第1處聚落建築群「嘉義舊監獄暨宿舍群」，未來也將持續爭取中央再造歷史現場2.0計畫經費，持續修復宿舍群剩下的閒置空間，讓整體宿舍群展現文化資產的魅力。

典禮並頒發獎牌、感謝狀給今年舊屋力補助店家以及申請老屋卸妝計畫的屋主。舊屋力今年總共有5件小型修繕、4件文化經營及5件教育推廣類的案件申請，老屋卸妝共有7案申請。文化局表示，保存老屋的風氣與認知已漸漸內化為嘉義市民的生活態度，期盼更多的新血能在未來加入老屋修繕與營運的行列。

活動包括迎賓茶席、「一點點」兒童市集、吹泡泡、魔術表演、茄苳入石柳工藝、百年輪競賽活動，戶外展示區有舊監百年歷史回顧及木工作品展。2021台灣設計展期間，宿舍區也規劃響應設計展的市集活動，歡迎全台民眾一起來嘉感受設計的魅力。