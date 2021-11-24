　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義舊監宿舍群工程竣工　喜迎2021台灣設計展

▲▼嘉義舊監宿舍群三大工程竣工 喜迎2021台灣設計展。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼嘉義舊監宿舍群三大工程竣工，喜迎2021台灣設計展。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府執行中央再造歷史現場計畫，自107年開始辦理「舊監宿舍群景觀工程」、「維新路134巷36、38號修復工程」、「實驗木場整復工程」，歷經3年、總經費7,200萬元，在今年9月底陸續完工。日前特別安排嘉義城隍廟城隍爺以及山海鎮什家將淨場，並用日本鏡開儀式來表達最高歡喜與敬賀之意，同時規劃日式茶具展及親子活動，邀請市民朋友重新認識嘉義舊監宿舍群，也為年底台灣設計展暖身準備。

市長黃敏惠表示，市府近幾年積極與法務部合作嘉義舊監獄閒置宿舍的修復再利用，雙方達成監獄圍牆內由法務部進行第二期修復工程，圍牆外宿舍區由市府尋求資源修復閒置空間。感謝文化部、各界以及住戶的支持，目前完成八戶宿舍變身為實驗木場、兩戶修復為表演空間及景觀修復工程，展現新的風貌與活力。台灣設計展三大主展區都很重要，期待法務部加速進行嘉義舊監獄第二期工程，讓整體園區成為嘉義市另一個城市新亮點。

▲▼嘉義舊監宿舍群三大工程竣工 喜迎2021台灣設計展。（圖／記者翁伊森攝）

黃敏惠市長指出，嘉義市有超過6千棟的木構房屋，因此將宿舍群定位為振興嘉義木文化的心臟，是培養木業人才的培養皿，未來更將擔任產官學界木產業交流與推動的平台。在宿舍區以外，民間參與的舊屋力、老屋卸妝計畫，都是市民共同參與木構建築的方式。過去製材產業讓嘉義市繁榮50年，未來我們要共同努力，讓木元素持續在這座城市扎根。

文化部次長蕭宗煌感謝黃敏惠市長與法務部共同推動計畫，相較熱鬧的檜意森活村，舊監宿舍群這邊多了一點文靜與深度，相信會成為嘉義市的新亮點。法務部矯正署黃俊棠署長指出，嘉義舊監獄已經超過百年，第一期已修繕完成，第二期工程已經報文化部，期望盡快修復完成，搭配宿舍群成為整體園區，不僅能促進地方繁榮，更能呈現其獨特的文化脈絡。

日台交流協會高雄事務所副所長古田清史今日也特別到場，文化局表示，事務所之前來訪時，得知舊監獄宿舍群正在進行修繕，當時雙方約定完工後可進行交流。因此在啟用日合辦「木宿清寂」日式茶器具展，即日起到明(111)年1月2日，配合設計展期間在矯正塾1921展出，12月25日在嘉義公園內的昭和J18也安排一場茶席講座體驗。黃敏惠市長也特別感謝日本在疫情嚴峻時，捐贈了420萬4千劑的AZ疫苗給台灣，展現雙方友好的溫馨舉動。

文化局長盧怡君指出，在執行三大工程計畫過程中，文化局同步登錄「嘉義舊監獄演武場」為歷史建築，及嘉義市第1處聚落建築群「嘉義舊監獄暨宿舍群」，未來也將持續爭取中央再造歷史現場2.0計畫經費，持續修復宿舍群剩下的閒置空間，讓整體宿舍群展現文化資產的魅力。

▲▼嘉義舊監宿舍群三大工程竣工 喜迎2021台灣設計展。（圖／記者翁伊森攝）

典禮並頒發獎牌、感謝狀給今年舊屋力補助店家以及申請老屋卸妝計畫的屋主。舊屋力今年總共有5件小型修繕、4件文化經營及5件教育推廣類的案件申請，老屋卸妝共有7案申請。文化局表示，保存老屋的風氣與認知已漸漸內化為嘉義市民的生活態度，期盼更多的新血能在未來加入老屋修繕與營運的行列。

活動包括迎賓茶席、「一點點」兒童市集、吹泡泡、魔術表演、茄苳入石柳工藝、百年輪競賽活動，戶外展示區有舊監百年歷史回顧及木工作品展。2021台灣設計展期間，宿舍區也規劃響應設計展的市集活動，歡迎全台民眾一起來嘉感受設計的魅力。

ET快訊
真子才剛嫁！日本「最辣公主」狂歡到深夜2點　皇室根本管不動
沒看老娘在拍照？網美公審誤入鏡情侶　怒告結果出爐
男大生縫46針頭髮剃光　母：瑪莎3煞有背景　有人勸和解
正妹警救浪貓PO照求送養！網暴動：揪團闖紅燈　她驚喊「先不要
上烘爐地求財　9屁孩竟「包圍員警」爆衝突
前少將參謀長私吞公款！連洗衣機都運回家　下場慘了
陳時中脫罩嗨唱「有女陪侍」？　政風調查出爐
女遭雞屎活埋「剩一顆頭」　他開嗆：在大寮有墾丁的感覺

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中風患側能職能自理訓練　嘉榮復健科從日常活動助病患輕鬆復健

滷味老闆轉身發現機車遭竊　警2米外見同款車原是「騎錯了」

安捷飛行訓練中心新機亮相　盼創台東空中旅遊商機

感恩節前烤全火雞端上桌　家扶公嬤驚呼：只在電視廣告看過

打造安全大台南　消防局與工務局共同稽查老舊公寓大廈

嘉義市湖子內區段徵收區開187.52公頃　千坪活動中心動土開挖

嘉義舊監宿舍群工程竣工　喜迎2021台灣設計展

嘉義市消費節269萬高檔汽車加碼　發票登錄累計金額突破5千萬元

失智老翁迷途25公里　民雄警監視器追人跨轄急尋助返家

桃園11／25起於合約醫療院所　開放AZ疫苗混打

孩子畢旅遇煞！媽淚崩期盼神蹟　求助白沙屯媽祖少年恢復展笑容

「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

敵不動我不動？2貨車互不相讓　小車疑鑽內輪差塞路口引熱議！

亂停車遭報復雨刷、後照鏡全毀 擋機車出入口引民怨：你太過份

SISTAR寶拉《認哥》助陣Honey J　《SWF》8隊長再現「Hey Mama」太帥惹！

雙11開心吃烤肉結果「越烤越旺」　他苦笑變奧客了：會不會被黑名單

中風患側能職能自理訓練　嘉榮復健科從日常活動助病患輕鬆復健

滷味老闆轉身發現機車遭竊　警2米外見同款車原是「騎錯了」

安捷飛行訓練中心新機亮相　盼創台東空中旅遊商機

感恩節前烤全火雞端上桌　家扶公嬤驚呼：只在電視廣告看過

打造安全大台南　消防局與工務局共同稽查老舊公寓大廈

嘉義市湖子內區段徵收區開187.52公頃　千坪活動中心動土開挖

嘉義舊監宿舍群工程竣工　喜迎2021台灣設計展

嘉義市消費節269萬高檔汽車加碼　發票登錄累計金額突破5千萬元

失智老翁迷途25公里　民雄警監視器追人跨轄急尋助返家

桃園11／25起於合約醫療院所　開放AZ疫苗混打

全球「大到不能倒銀行」出爐！　摩根大通重返榜首

洪申翰「多國對台灣能源發展高度好奇」　蔡英文要國發會納入建言

陸商務部：外貿面臨「三多三少」困難　不能盲目樂觀

ØZI躍上國際「簽約日本娛樂公司」　成旗下第1位華語藝人！

佛奇：美國「完整接種」定義將包含第3劑　絕大多數人都要補打

K湯「不怕再受傷」親曝回歸時間　他自豪勇士最強：很想要總冠軍

鄰居互告對方噪音擾人　樓上求償10萬樓下索賠20萬都吞敗

中風患側能職能自理訓練　嘉榮復健科從日常活動助病患輕鬆復健

晶華潘思亮：國際觀光產業應延長薪資補貼　應與紓困產業切割

滷味老闆轉身發現機車遭竊　警2米外見同款車原是「騎錯了」

靈活狗空中360度轉一圈險被撞　一次閃2車！網笑：真實版牙通牙

地方熱門新聞

桃園2022年度總預算創新高　三讀通過

南投工業區焚化爐狂燒外來廢棄物　縣議會怒了

梅花鹿遭流浪狗咬　生態問題嚴重

綠營義民護台灣公投桃園場　客家鄉親力挺

2021桃園購物節　首輛汽車大獎落在中壢

2022高雄跨年高流舞台　3大樂團新歌開唱

小琉球迎王颳文創風　插畫家操刀轎班毛巾

跑車飆148　慘撞違規迴轉計程車

台南藍軍全力為四大公投衝刺

台南申辦台水電子帳單送超商禮券

南警強化超商安全網守護安全

勸戴口罩遇害　桃園藍議員：應予國賠

冷氣團來襲下探12.3℃　泳客基隆外木山晨泳

桃園自25日起合約醫療院所　開放AZ混打

更多熱門

相關新聞

嘉義舊監宿舍變身實驗木場

嘉義舊監宿舍變身實驗木場

閒置十幾年、持續頹圮毀損的舊監獄宿舍群，近年由嘉市府推動「重現木都再造歷史現場計畫」，其中二座四連棟共八戶宿舍打造成實驗木場，整復工程由原型結構工程顧問有限公司設計規劃監造、實式木造有限公司負責工程施作，歷經300日曆天修復工程。市長黃敏惠日前到場視察並啟動機具，宣示實驗木場正式啟用，成為嘉義市第一處具實驗性質的木工廠，未來將作為產官學界實驗、交流、培育木業人才的基地。

嘉義市喜迎「2021台灣設計展」

嘉義市喜迎「2021台灣設計展」

海景第一排！2022台灣設計展在高雄

海景第一排！2022台灣設計展在高雄

佈局明年台灣設計展　嘉市府參訪新竹市

佈局明年台灣設計展　嘉市府參訪新竹市

台灣設計展「新竹獸」爆設計爭議

台灣設計展「新竹獸」爆設計爭議

關鍵字：

嘉義舊監宿舍台灣設計展

讀者迴響

熱門新聞

遊覽車駕駛猝死　新訓兵搶下方向盤救整車43人

汪小菲離婚後首發聲！「2字徹底斷開大S」

打完莫德納變光頭　台北女崩潰哭

知名建設公司總裁涉性侵　3度毀人貞操產女

女友吵著買好市多2樓高　男PO背影照求救

重機女神遭前任控「睡我兄弟」　爆哭道歉：我三觀有問題

LINE貼圖免費來了！「限時5組快下載」

賈靜雯監製新劇遭退貨！賣Netflix還慘虧

快訊／澎湖女護理師橋下輕生　身體懸半空

50嵐點「大杯布丁奶茶」發現驚人真相

Keanna認愛4天　曬新男友「水瓶少爺」正面照

流浪挨揍只敢蹲著睡　貓終於躺下

Keanna曝「莉婭在法庭哭窮」！　獲120萬賠償狠嗆：賠很多快去打工

阿母饋天然軟墊滑手機　網友羨慕

「蝦皮取貨」超商新規定　客傻：騙人的吧

更多

最夯影音

更多
孩子畢旅遇煞！媽淚崩期盼神蹟　求助白沙屯媽祖少年恢復展笑容

孩子畢旅遇煞！媽淚崩期盼神蹟　求助白沙屯媽祖少年恢復展笑容
「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！

「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面